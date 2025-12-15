Säljare - Fast lön + generös bonusmodell
2025-12-15
Vill du ta nästa steg i din karriär inom försäljning - och göra det i ett team där utveckling och gemenskap står i centrum?
Key Solutions är ett av Sveriges ledande tillväxtpartner - med omkring 200 medarbetare och några av världens mest välkända varumärken som kunder, däribland Google, Telia och Netflix.
Som företagssäljare på Key Solutions representerar du några av Sveriges mest välkända varumärken och skapar affärsmöjligheter som driver tillväxt. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som företagssäljare arbetar du tillsammans med ditt team för att skapa och utveckla affärsmöjligheter. Du lär dig att prospektera nya kunder, boka och leda kundmöten samt driva affärer från första kontakt till avslut - både gentemot varma och nya kunder, via telefon och möten.
Du har stöd nära till hands från både kollegor och din Team Manager, med daglig coachning, uppföljning och feedback för att du ska kunna växa kontinuerligt i rollen och ta nästa steg i din utveckling.
Vi erbjuder rätt person:
• En av Sveriges bästa arbetsplatser (13 år i rad enligt Great Place to Work) med lång och framgångsrik historik inom försäljningsbranschen
• Spännande karriärmöjligheter med möjlighet att lära dig nytt och växa i din roll
• En lönemodell med fast grundlön som trygghet samt möjlighet till att påverka din lön
• Möjligheten till att vara en del av en snabbt växande internationell koncern
Vi söker dig som är tävlingsinriktad, har en stark vilja att utvecklas:
Du har god kommunikationsförmåga och ett genuint intresse för att arbeta med människor, och trivs lika bra med att arbeta självständigt som i team.
Du kan vara erfaren inom försäljning eller i början av din karriär - det viktigaste är att du har en stark vilja att utvecklas professionellt och en inställning som säger att ingenting är omöjligt.
Tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller arbete i butik är meriterande, men inget krav.
Övrig information:
Lön: Fast grundlön i kombination med ett av marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram.
Start: Enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Om Key Solutions: Key Solutions är en tillväxtpartner med över 200 medarbetare som varje dag hjälper några av Europas mest välkända varumärken att växa. Vi har haft förmånen att samarbeta med globala och snabbväxande aktörer som Google, Telia, E.ON och Hedvig. Sedan starten 2008 har vi levererat över en miljon nya kunder till våra uppdragsgivare.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), http://www.keysolutions.se Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén karvan@keysolutions.info 08-531 826 29
9645863