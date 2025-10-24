Säljare - Coop Mjölby
Coop Östra Försäljning AB / Butikssäljarjobb / Mjölby Visa alla butikssäljarjobb i Mjölby
2025-10-24
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Östra Försäljning AB i Mjölby
, Boxholm
, Motala
, Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill vara med på resan mot att bli Sveriges bästa matkedja!
Med ett brinnande engagemang för mat, service och försäljning skapar du kundmöten som gör skillnad - varje dag. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och växa tillsammans med oss?
Om rollen:Som säljare på Coop är du en nyckelperson i butikens dagliga puls. Du möter våra kunder med värme, nyfikenhet och ett genuint intresse för mat. Du inspirerar till hållbara val och bidrar till att skapa en butik där kundupplevelsen står i centrum.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Att skapa en kundupplevelse i världsklass - med matglädje, inspiration och personligt bemötande.
Att plocka varor, fronta hyllor och säkerställa att butiken är välfylld och inspirerande.
Att arbeta med kampanjer, skyltning och säsongsanpassning.
Att hantera kassaarbete och självscanning.
Att vara en del av ett team där vi lär av varandra och firar framgångar tillsammans.
Vad vi erbjuder: En arbetsplats där hållbarhet är en självklarhet - både för planeten och människorna.
Möjlighet att växa internt - vi tror på att karriärresor börjar i butiken.
Ett inkluderande klimat där dina idéer och din utveckling tas på allvar.
Varierande arbetstider - dag, kväll och helg - så att vi kan finnas där när våra kunder vill handla.
Tillträde 1/11 eller enligt överenskommelse
Vem är du? Du är en lagspelare med energi, engagemang och ett öga för kundens behov. Du har kanske erfarenhet från service eller detaljhandel, men viktigast är din vilja att lära och bidra. Även flerspråkighet och intresse/erfarenhet av olika kulturer är meriterande.
Vi tror att du:
Har en positiv inställning och gillar att ta ansvar.
Trivs i ett högt tempo och gillar att lösa problem.
Vill utvecklas - både i din roll och inom företaget.
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
Sök idag och bli en del av vår resa mot att bli Sveriges bästa matkedja!
Ansökningsprocessen:Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. För våra slutkandidater kan vi komma att utföra bakgrundskontroll. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop värdesätter de kvalitéer som en jämn ålder- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Östra Försäljning AB
(org.nr 556030-5921), https://www.coopostra.se/ Arbetsplats
Coop Östra Jobbnummer
9573588