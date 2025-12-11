Säljare - Bob System
FSK Group AB / Säljarjobb / Värnamo Visa alla säljarjobb i Värnamo
2025-12-11
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Värnamo
BOB System är ett svenskt företag som utvecklar smarta och flexibla bilinredningar för yrkesfordon. Vårt mål är att göra arbetsdagen enklare genom innovativa lösningar som kombinerar funktion, kvalitet och design. Med modulbaserade system och ett konfigueringsverktyg kan du själv skapa en inredning som passar dina behov och beställa den direkt online.
Vår vision är att vara den mest användarvänliga och innovativa partnern på marknaden. Vi strävar efter att förenkla varje steg - från planering till montering - och leverera produkter som håller över tid. Hos oss handlar det om mer än bilinredning; det handlar om att skapa ordning, effektivitet och trygghet i din arbetsvardag.
Säljare som skapar affärer och tillväxt!
Vill du ta en nyckelroll i ett familjeföretag med stark tradition och fokus på bilinredning och tillbehör?
BOB System söker en affärsdriven säljare som med energi, relationsbyggande och förmåga att se helheten vill vara med och utveckla företaget till nästa nivå.
Din roll
Som säljare blir du en central del av vår tillväxtresa. Du ansvarar för att skapa nya affärer och vinna större kontrakt med kunder som har fler än tio bilar, samtidigt som du driver offentliga upphandlingar och ökar försäljningen via bilhandlare. Rollen innebär att du bygger starka kundrelationer, stöttar innesälj med offerter och kunddialog, hanterar orderflöden och säkerställer hög kundservice genom att följa upp leveranser och reklamationer. Du arbetar med försäljning i hela Sverige, med fokus söder om Stockholm.
Vi söker dig som
Du har ett starkt affärsdriv och trivs med att arbeta mot tydliga mål. Du är social, serviceinriktad och självgående, med förmågan att hitta nya kunder och skapa förtroende. Som person är du kreativ, initiativtagande och ansvarsfull, och har gärna erfarenhet av försäljning mot företag.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett varmt och familjärt företag där relationer, trygghet och teamwork står i centrum.
Du utgår från Värnamo, arbetar nära kunderna och har stora möjligheter att påverka beslut och vi litar på att du tar ansvar för att nå dina mål. Hos oss får du en flexibel vardag med stort eget ansvar och möjlighet att forma hur ditt arbete ska se ut.
Plats: Värnamo
Anställningsform: Fast anställning, heltid
Rekryteringen sker i samarbete med: FSKgroup
Ansvarig rekryterare: Carl Schrewelius
Ansök via: www.fskgroup.se
Urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9638760