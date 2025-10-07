Säljande projektledare
2025-10-07
Om jobbet
Cybernetics & Arts (cybernetics-arts.com) söker en säljare. Vi ser gärna att du är egenföretagare som söker nya utmaningar. Du jobbar främst i Sverige men C&Arts arbetar även utomlands. Cybernetics & Arts affärsområden är IT/Data consulting, Film och TV-produktion, Utbildningar/Event och Psykiatri.
Den sökande skall ha arbetlivserfarenhet och får gärna vara äldre.
Oseriösa sökanden anmäls till arbetsförmedlningen
Mörbydalen 7 Lgh 1203
18252 Danderyd
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
