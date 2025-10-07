Säljande projektledare

Cybernetics & Arts Scandinavia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Danderyd
2025-10-07


Säljande projektledare
Cybernetics & Arts Scandinavia AB
Försäljningssekreterare
Kommun: Danderyd
Anställningsform: Behovs- eller timanställning

Publiceringsdatum
2025-10-07

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
Försäljningssekreterare - erfarenhet efterfrågas

Om jobbet
Cybernetics & Arts (cybernetics-arts.com) söker en säljare. Vi ser gärna att du är egenföretagare som söker nya utmaningar. Du jobbar främst i Sverige men C&Arts arbetar även utomlands. Cybernetics & Arts affärsområden är IT/Data consulting, Film och TV-produktion, Utbildningar/Event och Psykiatri.
Den sökande skall ha arbetlivserfarenhet och får gärna vara äldre.
Oseriösa sökanden anmäls till arbetsförmedlningen
Om anställningen

Ersättning
Lönetyp: Rörlig ackords- eller provisionslön
Var ligger arbetsplatsen?
Mörbydalen 7 Lgh 1203
18252 Danderyd
Arbetsgivaren
Cybernetics & Arts Scandinavia AB
cybernetics-arts.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: cybernetics-arts.elisabeth@gmx.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare".

Arbetsgivare
Cybernetics & Arts Scandinavia AB (org.nr 559150-7230)
Mörbydalen 7 Lgh 1203 (visa karta)
182 52  DANDERYD

Kontakt
Janek Wolk
cybernetics-arts@gmx.com
0708993207

Jobbnummer
9545321

