Sales support till Xameras Linköpingskontor
Xamera AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-01-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xamera AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Studerar du inom sälj och söker ett deltidsjobb där du kan omvandla teori till praktik? Om svaret är ja, då kan du vara den Sales Support vi söker för att ansluta till vårat team i Linköping.
Om Xamera Xamera är en ledande aktör som specialiserar sig på att matcha unga ingenjörer och studenter inom IT och teknik med rätt företag att starta sin karriär hos. Med en vision om att minska kompetensbristen inom svensk industri- och techsektor, är vi ett företag som vågar tänka annorlunda och utmana etablerade rekryteringsmetoder. Vårt mål är att effektivisera matchningsprocessen för att maximera produktivitet och framgång för både arbetstagare och arbetsgivare. Vårt team är engagerat, framåtlutat och finns på kontor i Linköping, Göteborg, Stockholm och Malmö.
Rollen som Sales Support I rollen som Sales Support hos Xamera kommer du att spela en central roll i att stödja våra Account Managers och utveckla vår kundportfölj. Du får möjlighet att arbeta tätt ihop med vårt säljteam och skaffa erfarenhet inom försäljning och kundrelationer. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara på prospektering och mötesbokning - aktiviteter som är avgörande för vår tillväxt och långsiktiga framgång. Vad innebär rollen?
Prospektering och identifiering av potentiella kunder: Du arbetar aktivt med att kartlägga och identifiera nya affärsmöjligheter och kunder inom vår målgrupp.
Stöd till säljteamet: Genom att bistå i förberedelser inför kundmöten och upprätthålla ett högt inflöde av bokade möten, bidrar du till att stärka vår försäljningsprocess och säkerställa att vi levererar ett värdefullt och professionellt bemötande.
Tätt samarbete med våra Account Managers som stöttar dig i din utveckling och en möjlighet att röra vid det mesta inom sälj.
Vi söker dig som
Studerar inom sälj och är på jakt efter ett extrajobb.
Har ett starkt intresse för B2B-försäljning.
Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Har drivkraften att lära, utvecklas och uppnå resultat.
Är kommunikativ och har en förmåga att bygga relationer.
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats där du får lära av våra Account Managers.
En stimulerande miljö där ditt bidrag värdesätts högt.
Möjligheter till professionell utveckling och insikter i säljbranschen.
En inblick i ett snabbväxande företag med möjligheter till vidare karriär som Account Manager.
Ansökan Är du redo att kickstarta din karriär hos oss? Skicka in din ansökan med CV och gärna ett personligt brev där du berättar om din utbildning, dina ambitioner och varför Xamera skulle vara ett bra nästa steg för dig.
Ansökningar behandlas löpande och vi fyller platsen så snart vi hittar rätt kandidat - så vänta inte med att visa ditt intresse!
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7072372-1795557". Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Xamera Kontakt
Fredrik Von Brömsen Fredrik.von.bromsen@xamera.se Jobbnummer
9691325