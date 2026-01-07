Sales Support Assistant på deltid
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-01-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du en organiserad och prestigelös lagspelare som trivs med administrativa uppgifter? Nu har du chansen att stötta våra nordiska säljare i rollen som Sales Support Assistant. Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker en Sales Support Assistant. Uppdraget är på deltid med start i januari och sträcker sig långsiktigt såvida alla parter är nöjda.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som Sales Support Assistant stödjer du säljteamet genom administrativa uppgifter och kundhantering. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, med kollegor i hela Norden genom att bland annat:
• Assistera säljarna med administrativa uppgifter såsom dataregistrering, dokumentförberedelse och arkivering
• Uppdatera och underhålla CRM-systemet med kundinformation, följa upp säljaktiviteter och ta fram rapporter vid behov
• Förbereda och skicka produktprover till kunder
• Hjälpa till med specialerbjudanden och säljmaterial
• Hantera inkommande leads, e-post och kundförfrågningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1,5 år kvar av dina studier eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Det är meriterande om du:
• Har kunskaper i finska, danska och/eller norska språket
• Har erfarenhet av CRM-system
Vi lägger stort vikt kring dina personliga egenskaper och söker dig som är serviceinriktad och lyhörd, och som trivs med administrativa uppgifter - även de mer repetitiva momenten. Rollen kräver flexibilitet, då du kommer att arbeta både på vårt kontor i Solna och digitalt tillsammans med kollegor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du har lätt för att arbeta såväl självständigt som i team och du anpassar dig lätt till förändrade prioriteringar och arbetsuppgifter.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Deltid 20 h/v
• Placering: Solna, mestadels på kontoret
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116436". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9671231