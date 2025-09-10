Sales Support
2025-09-10
En världsledande aktör inom avancerad militär utbildningsmateriel med kunder över hela världen. Med den senaste tekniken och ett starkt fokus på innovation erbjuder företaget en arbetsmiljö där människan och utveckling står i centrum. Här ges du möjlighet att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik branschOm tjänsten
Du tillhör företagets Marknads och säljavdelning där din uppgift är att underlätta för säljarna i deras arbete genom att bidra med material och underlag som gör det enklare att nå ut till kunder. Ditt primära fokus kommer bli att vara en stöttande och supporterande funktion. Dagarna är varierande och innebär bland annat att ta fram presentationer och olika typer av dokumentation kopplat till kundmöten, mässor och andra aktiviteter. Du kommer att arbeta nära organisationen för att samla in information, strukturera innehåll och paketera det på ett tydligt och tilltalande sätt. Rollen innehåller både text- och bildarbete, och i vissa fall även foto och film när material behöver kompletteras. Arbetet innebär också att du deltar i interna möten, håller dig uppdaterad om pågående affärer och ser till att säljorganisationen alltid har rätt verktyg för att lyckas. Resor kan förekomma i tjänsten.
Din kompetensMycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i PowerPoint, Photoshop, InDesign, SharePoint och Office
Teknisk förståelse eller intresse
Erfarenhet från liknande roll eller högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation, företagsekonomi, grafisk design eller liknande Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och noggrann. Du är lyhörd för verksamhetens behov och kan snabbt sätta dig in i olika uppgifter och sammanhang. Samarbete är naturligt för dig och du trivs med att arbeta nära flera olika funktioner. Samtidigt kan du vara tydlig, sätta ramar och bidra med idéer som driver arbetet framåt. Rollen kräver att du kan hantera flera uppgifter parallellt, ställa om när förutsättningarna ändras och arbeta strukturerat mot deadlinesÖvrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Jönköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Matilda Falk matilda.falk@procruitment.se 076-042 32 30 Jobbnummer
9502388