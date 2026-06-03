Barn- och ungdomsutvecklare, vikariat
Tranås Kommun / Administratörsjobb / Tranås Visa alla administratörsjobb i Tranås
2026-06-03
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Tranås kommun genomför under åren 2024-2028 en särskild riktad förvaltningsövergripande satsning för kommunens unga där det överordnande syftet är att skapa en trygg uppväxt för barnen i kommunen. Genom projektet Riktade insatser skolnärvaro skapas nya arbetsmetoder där hälsofrämjande och förebyggande arbete i samverkan är ledorden.
Visst låter det som ett spännande uppdrag? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Du kommer få vara med och fortsätta utforma projektets arbetsmetoder där din huvudsakliga uppgift blir att arbeta med de ungas motivation till skola och fritid i fokus. Arbetet kommer att ske på grupp – och individnivå med att verka för en meningsfull skolgång och fritid för barnen. På gruppnivå handlar det om gruppaktiviteter och information till elever på skolan, både under och efter skoltid. Under skoltid kommer du arbeta på individnivå med enskilda barn för att öka deras motivation och lust till skola genom att erbjuda dem aktiviteter som inte ingår i skolans ordinarie verksamhet, där barnet får möjlighet att glänsa. Förutom kontakt med barnen så innebär arbetet mycket kontakt med vårdnadshavare. I rollen ingår det att vara delaktig i att driva skolövergripande projekt samt att arbeta kompensatoriskt och verka som en brygga mellan barn/vårdnadshavare och olika aktörer inom kommunen och fritidslivet. Du både initierar och deltar i samverkansprojekt för och med barn och unga tillsammans med andra aktörer inom kultur – och fritidsförvaltningen så som biblioteket, simhallen och kulturskolan men även individ – och arbetsmarknadsförvaltningen, idrottsföreningar med flera. Då projektet samverkar tätt med kommunens ungdomsverksamhet kan det förekomma uppdrag även inom den verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom socialt eller pedagogiskt arbete, alternativt har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande med ett lokalt nätverk och kännedom kring kommunens arbete med barn och unga samt kommunens föreningsliv. Utöver utbildning och yrkeserfarenhet ser vi gärna att du har kunskaper/intressen som kan öka den samlade kompetensen i arbetsgruppen.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Initiativtagande: Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Kreativ: Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Relationsskapande Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer. Du är en stark relationsbyggare med en god förmåga att knyta nya kontakter, drivs av att tänka nytt och hittar lösningar där andra ser hinder.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Du kommer att vara en del i ett team bestående av fem personer varav en projektledare. Gruppen samverkar tätt tillsammans med det gemensamma uppdraget att arbeta förebyggande och främjande med fokus på skolnärvaro. Arenan är till stor del skolan men där inriktningen är att tänka brett och inkludera såväl fritidssektorn som individ – och arbetsmarknadsförvaltningen och civilsamhället.
Som Barn- och ungdomsutvecklare tillhör du Kultur och fritidsförvaltningen- läs mer om förvaltningenhttps://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Jenny Bragde jenny.bragde@tranas.se Jobbnummer
9945223