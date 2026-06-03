Heltidsjobb som erfaren motviktare - Är du vår nästa lagspelare?
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Är du en person som trivs med fysiskt arbete och vill ha en aktiv vardag? Just nu söker vi dig som vill arbeta heltid med lagerhantering och truckkörning hos en etablerad aktör i Halmstad. Här blir du en del av ett strukturerat team där tempot är högt, samarbetet starkt och arbetsdagarna varierande.
Om rollen:
I det dagliga arbetet kommer du främst att köra truck, plocka ordrar och sortera gods. Rollen kräver noggrannhet, ansvarskänsla och ett driv att bidra till ett gemensamt resultat.
Arbetstider & anställning:
• Ort: Halmstad
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar Profil
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet från lagerarbete och motviktskörning
• Är i god fysisk form och har lätt för att arbeta i ett högt tempo
• Är ansvarstagande, samarbetsvillig och lösningsorienterad
• Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
För att kunna bli aktuell behöver du:
• Giltigt truckkort med behörighet A1–A4 och B1–B3
• Minst ett års erfarenhet av att köra motviktstruck
• Kunna hantera höga höjder med truck
• Vana vid att hantera styckegods och tunga lyft
Meriterande är om du även har:
• B-körkort och tillgång till bil
• Tidigare erfarenhet från stora logistikverksamheter
Vem är du?
Du är strukturerad, självgående och gillar att ta ansvar för ditt arbete. Du uppskattar ett jobb där du får röra på dig, samtidigt som du är en lagspelare som förstår vikten av att bidra till teamets framgång.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att lära känna dig!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Järnvägsgatan 9 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9945209