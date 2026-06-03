Skolsköterska- Christian 4:s GYmnasium
Kristianstads kommun / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-06-03
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Vill du ha ett stimulerande och meningsfullt arbete? Vill du arbeta med barn och unga på individ-, grupp- och skolenhetsnivå med främst hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan? Vi söker nu en skolsköterska som vill vara med och bidra till elevers hälsa, utveckling och lärande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Christian 4:s gymnasium är en liten skola med stor bredd och ett starkt elevfokus. Här möts estetiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet med estetisk profil i en kreativ och trygg miljö. En central del av vår verksamhet är introduktionsprogram i nära samarbete med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där vi arbetar med elever som inte alltid har haft en rak väg genom skolsystemet. Vi har även en introduktionsklass för elever med NPF samt en mindre del RH-anpassad utbildning.
Din roll hos oss
Som skolsköterska på Christian 4:s gymnasium är du en central del i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet med fokus på att stärka elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Du arbetar proaktivt för att skapa goda förutsättningar för lärande, trivsel och utveckling för alla elever – oavsett program och individuella behov.
En viktig del av uppdraget är att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete genom hälsosamtal, hälsoundervisning och riktade insatser utifrån aktuella behov i elevgruppen. Du bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoteamet och deltar aktivt i det tvärprofessionella arbetet kring elever, där tidiga insatser och ett helhetsperspektiv är i fokus. Arbetet kan exempelvis handla om att uppmärksamma psykisk ohälsa, livsstilsfrågor, skolnärvaro samt att särskilt stödja elever i utsatta situationer, såsom elever inom Introduktionsprogrammet och elever med NPF.
I uppdraget ingår också rådgivning och stöd till elever, vårdnadshavare och personal i frågor som rör hälsa, levnadsvanor och medicinska behov. Du har även en rådgivande funktion gentemot Kommunalt aktivitetsansvar.
Utöver det hälsofrämjande arbetet ansvarar du för skolsköterskans ordinarie medicinska uppdrag enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats (EMI). Detta innefattar bland annat:
Hälsobesök och hälsokontroller
Vaccinationer enligt nationella program
Journalföring och dokumentation
Medicinska bedömningar och uppföljningar
Samverkan med externa vårdkontakter vid behov
Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du är en aktiv del av skolans arbetslag och elevhälsoteam tillsammans med socialpedagoger, specialpedagoger, speciallärare, kurator och socialrådgivare. Tillsammans skapar ni en trygg och hälsofrämjande skolmiljö där elevens bästa alltid står i centrum.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll med intresse för barn och ungas hälsa liksom hälsofrämjande och förebyggande insatser. Du är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktsköterska alternativt skolsköterska. Det är en fördel om du erfarenhet av arbete som skolsköterska och/eller erfarenhet från arbete med barn och ungdomar. Du är bra på att använda digital teknik som redskap i ditt dagliga arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av journalföringsprogram.
För att lyckas i rollen har du ett professionellt och empatiskt förhållningssätt med förmåga att skapa goda och tillitsfulla relationer. Du har lätt för att samarbeta och arbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi vill även att du är en noggrann och strukturerad person med förmåga att ta ansvar.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Som skolsköterska i Kristianstads kommun erbjuds du:
Mentor från skolsköterskegruppen som möter upp dig första arbetsdagen med uppgift att successivt introducera dig i arbetet under första arbetsåret.
Snabbt stöd vid uppkomna utmaningar i det medicinska uppdraget genom mentor, skolsköterskekollega, skolläkare, systemutvecklare eller medicinskt ledningsansvarig.
Introduktion och kontinuerlig fortbildning avseende digitalt metodstöd och journalsystem.
Nätverksträffar 8 ggr/läsår där alla skolsköterskor och skolläkare träffas tillsammans för fortbildning, kvalitetsdialoger och information.
Handledning av extern handledare 8 ggr/läsår
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-03Tillträde
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Gy/Vux Kontakt
Verksamhetschef
Malin Berg 0733-13 64 50 Jobbnummer
9945230