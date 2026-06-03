Nämndsekreterare/Nämndhandläggare till Kanslienheten
Bodens kommun, Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2026-06-03
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Vill du arbeta i en central roll nära den politiska ledningen och bidra till en rättssäker och effektiv ärendehantering i kommunen? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Avdelningen Kansli och service är en del av kommunledningsförvaltningen – en viktig stödfunktion till kommunens kärnverksamheter. Här samverkar vi med bland annat personal-, ekonomi- och IT-avdelningen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela organisationen.
Du kommer att tillhöra Kanslienheten, där vårt uppdrag är att samordna, utveckla och leda kommunens hantering av allmänna handlingar och ärenden. I teamet arbetar nämndsekreterare, jurister, registratorer och specialister med hög kompetens och stort engagemang.
Vi ligger långt fram inom utveckling av administrativa processer, med fokus på tydliga flöden, struktur, informationsförvaltning och personuppgiftshantering. Vårt mål är att vara en kompetent, tillgänglig och serviceinriktad partner till hela organisationen.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare/nämndhandläggare har du en nyckelroll i den kommunala beslutsprocessen. Du bidrar till att säkerställa kvaliteten i beslutsunderlag och att processerna följer lagar och regelverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att ha ansvar för nämndprocessen och vara sekreterare för flera nämnder, huvudansvar för socialnämnden och socialutskottet mfl.
• Vara sakkunnig och rådgivande vid ärendeberedning och bidra till att förvaltningens beslutsunderlag håller hög kvalitet
• Att ge råd i frågor kopplade till kommunallagen och kommunens styrande dokument
• Att vara delaktig i kommunens arbete med att utveckla digital ärendehanteringKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis statsvetenskap, rättsvetenskap, juridik eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning inom relevant område
• God kunskap om relevant lagstiftning
• Kunskap om politiskt styrda organisationer
Meriterande:
• Erfarenhet av nämndsarbete inom kommunal verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av att förbättra och effektivisera arbetsprocesser
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• Strukturerad och noggrann
• Hög integritet och ett professionellt förhållningssätt
• Serviceinriktad och lösningsfokuserad
• En god samarbetspartner med förmåga att skapa förtroende
• Utvecklingsorienterad och initiativtagande
• En tydlig kommunikatör, både muntligt och skriftligt
Vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande roll i en verksamhet som ligger i framkant och där du får möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt i hela organisationen. Du blir en del av ett kompetent team med starkt engagemang och god laganda.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Kommunvägledare
Eva Bergström eva.bergstrom@boden.se 0921-62127 Jobbnummer
9945213