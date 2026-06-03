Grönytearbetare till NordicGreenGoup
OnepartnerGroup Sydost AB / Fastighetsskötarjobb / Växjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Växjö
2026-06-03
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Älskar du trädgårdsarbete och att jobba utomhus? 🌱 Nu söker vi en grönytearbetare till säsongen i Växjö. Heltid, vardagar med start omgående!Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Vi kommer att anställa grönytearbetare inför säsongen 2026. Tjänsten kommer att utgå från Växjö.
I dina arbetsuppgifter kommer innefatta städning- & underhåll av kommersiella fastigheters yttre miljö och kan innebära följande:
Vattning
Klippa gräs
Klippa häckar
Beskärning av buskar & träd
Och andra liknande arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten:
B-körkort för manuell växellåda
Noggrann och ansvarsfull
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Giltigt svenskt pass eller internationellt ID-kort
Erfarenhet av att köra med släp är meriterande
Erfarenhet av yttre skötsel eller fastighetsskötsel är meriterade
Vi söker dig..
som är en naturlig och flexibel initiativtagare. Du uppskattar att ha många kontaktytor samt en varierad arbetsfördelning. Intresserad av trädgård och gillar att jobba i ur och skur. För denna tjänst behöver du kunna arbeta omgående fram till 30 oktober.
Övrig info
Tillträde: Omgående
Period: omgående - 30 oktober
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar/Dagtid
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Så ansöker du
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida onepartnergroup.se (http://onepartnergroup.se/).
Pga. GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida för att söka tjänsten.
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Michelle Russell på:
📞 0470-32 38 34 (https://0790734897)
📩 Michelle.russell@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NordicGreenGroup Kontakt
Konsultchef
Michelle Russell michelle.russell@onepartnergroup.se +46708137381 Jobbnummer
9945219