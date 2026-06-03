Legitimerad läkare sökes till Rotsunda vårdcentral
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2026-06-03
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Legitimerad läkare sökes till Rotsunda vårdcentral
Om jobbet
Rotsunda vårdcentral är en etablerad och välfungerande vårdcentral i norra Sollentuna med avtal med Region Stockholm. Vi arbetar med fokus på kontinuitet, medicinsk kvalitet och en hållbar arbetsmiljö. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, närvarande ledarskap och nära samarbete mellan olika yrkeskategorier.
Vi söker nu en legitimerad läkare för arbete på deltid, med möjlighet att successivt utöka tjänsten till heltid.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad läkare arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvård, inklusive mottagningsarbete, medicinsk bedömning, diagnostik och behandling av patienter i olika åldrar.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen, såsom sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, psykolog och medicinska sekreterare.
För rätt kandidat finns goda möjligheter till specialisttjänstgöring, ST, i allmänmedicin när verksamheten har möjlighet att erbjuda ST-plats.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har minst ett års erfarenhet av arbete inom svensk sjukvård. Erfarenhet från primärvård är starkt meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och är trygg i medicinsk dokumentation och patientkontakt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du är trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och vill bidra till en stabil, kvalitativ och patientnära verksamhet.
Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för allmänmedicin och vill utvecklas långsiktigt inom primärvården.
Vi erbjuder
Deltidstjänst med möjlighet att successivt utökas till heltid
Möjlighet till ST i allmänmedicin för rätt kandidat
Strukturerad handledning och stöd i din utveckling
Stabil arbetsplats med erfaren personal
Rimlig arbetsbelastning och fokus på kontinuitet
Korta beslutsvägar och närvarande ledarskap
Möjlighet att påverka arbetssätt och verksamhetsutvecklingÖvrig information
Tillträde i augusti/september enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post
E-post: fatah.atroshi@rotsundavc.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedmed AB
(org.nr 556582-9800)
Bollstanäsvägen 3 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Rotsunda vårdcentral Jobbnummer
9945204