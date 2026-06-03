Senior Bolagsekonom - Västerås
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Västerås Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås
2026-06-03
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📊 Senior Bolagsekonom – Västerås
Är du en erfaren bolagsekonom med gedigna kunskaper inom redovisning och skatt? Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, affärsförståelse och utveckling står i fokus? Då kan detta vara nästa spännande uppdrag för dig.
🚀 Om uppdraget
Vi söker nu en senior bolagsekonom för ett konsultuppdrag hos en väletablerad organisation i Västerås. I rollen får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra med kvalificerad ekonomisk kompetens i en central funktion.
Du kommer att fungera som stöd till bolagsansvarig ekonom och arbeta med redovisningsfrågor ur ett helhetsperspektiv. Rollen innebär ett stort ansvar för kvalitetssäkring, rapportering och efterlevnad av gällande regelverk och redovisningsprinciper.
🎯 Dina arbetsuppgifter
Stödja bolagsansvarig ekonom i redovisnings- och rapporteringsfrågor
Säkerställa att redovisningen följer interna riktlinjer, lagkrav och redovisningsprinciper
Delta i och driva projekt kopplade till ekonomi och redovisning
Upprätta, dokumentera och kvalitetssäkra finansiell rapportering
Arbeta proaktivt med förbättringsinitiativ och effektiviseringar
Samarbeta med olika delar av verksamheten i redovisningsrelaterade frågor
Bidra med expertis inom skatt, redovisning och regelverk
✅ Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Akademisk utbildning inom ekonomi, exempelvis civilekonom eller motsvarande
Mycket goda kunskaper inom redovisning och skatt
God förståelse för Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringslagen (BFL), Inkomstskattelagen och Mervärdesskattelagen
Grundläggande kunskaper inom IFRS
God systemvana och mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Flytande svenska i tal och skrift
⭐ Meriterande
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Erfarenhet av större organisationer eller koncernmiljöer
🤝 Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten. Du har lätt för att samarbeta med olika intressenter, kommunicerar tydligt och trivs med att ta ansvar för komplexa ekonomiska frågor.
📅 Uppdragsinformation
📍 Plats: Västerås 🕒 Omfattning: Heltid 📆 Uppdragsperiod: 08 Juni 2026 – 30 November 2026
🌟 Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7843496-2033513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
722 15 (visa karta
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722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9945226