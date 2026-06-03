Speciallärare (åk 4-9) till Skolsociala teamet i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Barn- och elevstödsenheten / Speciallärarjobb / Eslöv Visa alla speciallärarjobb i Eslöv
2026-06-03
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Vill du vara med och göra skillnad för elever med problematisk skolfrånvaro? Som speciallärare i matematik blir du en viktig del av vårt skolsociala team inom Barn- och elevstödsenheten i Eslövs kommun. Tillsammans arbetar vi för att stärka skolnärvaro, motivation och framtidstro hos elever i årskurs 4-9.
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning på ett år med fokus på att vidareutveckla och stärka arbetet kring ökad skolnärvaro.
Ditt uppdragUndervisa elever i olika ämnen, individuellt eller i mindre grupper
Kartlägga elevers styrkor, behov och förutsättningar för lärande
Anpassa undervisningen för att skapa motivation, trygghet och tillgänglighet
Bidra till att bryta social isolering och stärka elevens skolanknytning
Stötta återgången till hemskolan genom planering och samverkan
Handleda pedagoger kring anpassningar
Samverka nära vårdnadshavare, elevhälsa och andra professioner
Delta i utvecklingen av teamets arbete och insatser för ökad skolnärvaro
Din erfarenhet
Vi söker dig som har både specialpedagogisk kompetens och ett starkt engagemang för elever i behov av stöd. Du är trygg i din lärarroll och har förmåga att möta elever utifrån deras individuella situation och behov.
Legitimerad lärare med behörighet i matematik för årskurs 4-9
Utbildad speciallärare eller motsvarande specialpedagogisk kompetens
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
God didaktisk kompetens i matematik och vana att anpassa undervisning
Meriterande om du har:
Erfarenhet av samverkan med elevhälsa, vårdnadshavare och andra aktörer
Erfarenhet av skolfrånvaro, NPF eller psykisk ohälsa
Van att arbeta både självständigt och i tvärprofessionella team
Är det här du?
Du drivs av att skapa möjligheter för elever som behöver extra stöd för att lyckas i skolan. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och bygger relationer med trygghet, tydlighet och respekt.
Du ser elevens hela situation och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv
Du har lätt för att skapa tillit och bygga goda relationer
Du arbetar lågaffektivt, flexibelt och lösningsorienterat
Du trivs med nära samarbete och samverkan mellan olika professioner
Du är engagerad, lyhörd och trygg i mötet med elever och vårdnadshavare
Du vill bidra till en inkluderande skolmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas
Så arbetar vi
Skolsociala teamet arbetar för att stärka skolnärvaro och skapa hållbara lösningar för elever i årskurs 4-9 med problematisk skolfrånvaro. Genom att kombinera pedagogiska, sociala och psykologiska insatser möter vi elevernas behov utifrån ett helhetsperspektiv.
Våra insatser sker främst i två former:
SU-grupp (8 veckor)
För elever med omfattande eller total skolfrånvaro med fokus på att:
kartlägga elevens pedagogiska, sociala och hälsorelaterade behov
erbjuda individanpassad undervisning
återuppbygga skolstruktur, motivation och trygghet
Insats mot hemskolan (ca 12 veckor)
För elever med delvis skolnärvaro med fokus på att:
stärka motivation och öka närvaro
ge stöd till lärare och elevhälsa
samverka nära vårdnadshavare och hemskola
Arbetet sker alltid utifrån en individuell plan och i nära samverkan med elev, vårdnadshavare, hemskola och andra aktörer runt eleven.
Teamet består av flera professioner, bland annat skolpsykolog, specialpedagog/speciallärare, ämneslärare och familjebehandlare. Tillsammans bidrar vi med:
pedagogisk kompetens
socialt arbete
psykologisk kunskap
Genom ett nära samarbete och en gemensam helhetssyn arbetar vi för att skapa långsiktiga förutsättningar för elevernas lärande, trygghet och välmående.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-03Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327688 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Barn- och elevstödsenheten Kontakt
Enhetschef
Tammy Jara tammy.jara@eslov.se 0703-393729 Jobbnummer
9945207