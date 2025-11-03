Sales Representative
Sales Representative till Servicefinder
Servicefinder är en ledande digital marknadsplats som grundades 2006, med målet att göra det enkelt för privatpersoner och företag att hitta lokala tjänsteleverantörer. Genom vår plattform kan användare smidigt beskriva sina behov och ta emot offerter från noggrant utvalda leverantörer inom bygg, renovering, städning, trädgårdsarbete, flytt och mycket mer. Vårt team på kontoret i Sturegallerian, Stockholm, delar lokaler med Prisjakt och arbetar med passion för kvalitet och trygghet i varje steg.
Om rollen
I rollen som säljare hos oss ingår du i ett dynamiskt team som fokuserar på att driva nykundsförsäljning och lyfta vår verksamhet till nya höjder. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen inom B2B, från att identifiera potentiella kunder till att slutföra affären. Telefonen är ditt främsta verktyg, men du har även stöd av moderna system och demoverktyg för att nå ut till nya kunder. Tillsammans med vårt Customer Experience-team säkerställer vi en smidig övergång och en god kundupplevelse även efter avslutad affär.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
• Driv hela säljcykeln, från att analysera kundens behov till signerat avtal.
• Arbeta huvudsakligen via telefon med B2B-kunder.
• Bygg och vårda starka kundrelationer.
• Samarbeta tätt med teamet och Customer Experience-avdelningen för att maximera kundnöjdheten.
Vad vi söker hos dig
Vi tror att din personlighet är nyckeln till framgång! Vi söker dig som är ambitiös, har ett naturligt driv och tycker om att skapa goda relationer. Att få "nej" då och då är en del av jobbet, men din envishet och vilja att utvecklas gör att du fortsätter framåt. Hos oss på Servicefinder får du både stöd och utrymme att växa i din roll.
Erfarenheter och färdigheter:
• Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning är meriterande, särskilt inom B2B.
• God datorvana och systemförståelse.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Övrig information
Plats: Östermalm, Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Grundlön + provision/bonusSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Månadslön - Fast plus rörlig lön
