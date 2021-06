Sales Representative - Honest Food - Foodora AB - Säljarjobb i Stockholm

Foodora AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-27Vill du vara med och revolutionera en av Sveriges snabbast växande branscher? Som Sales Representative foodora kitchen-teamet kommer du arbeta med att sälja in Honest food som är Europas ledande virtuella restaurang-kedja. Du kommer arbeta operativt med att få våra partners att ansluta sig till koncepten och samtidigt vara med och utveckla detta nystartade team. Om du är taggad på att helt förändra reglerna för globala matleveranser i ett företag där högt tempo är vardagsmat - bra, då vi vill höra från dig! Ansök nu och var del av vår spännande tillväxtresa!VAD DU KOMMER (MEN INTE UTESLUTANDE) ATT GÖRABesöka restauranger i hela Sverige och ta första kontakten med dem, fysiskt och digitalt, för att sälja in konceptenTillsammans med teamet utveckla strategier för att nå våra högt ställda försäljningsmålKommunicera med Operations Teamet för att säkerställa att Sverige blir Honest Foods mest framgångsrika marknadVara en av tre personer i detta nya team vilket kommer innebära att vara delaktig i att sätta rutiner och processer samt övriga adhoc-arbetsuppgifterDu kommer arbeta brett över hela Sverige så resor och övernattningar är vanligt förekommandeVEM DU ÄRHögt driv - Du kommer få vara med från start i detta nya säljteam, därför krävs det att du har det där extra drivet som krävs!Kommunikationsförmåga - Vi hoppas att du är en riktig fena på att kommunicera, du kommer nämligen ha daglig kontakt med restauranger och kollegorRelationsskapande - Våra restaurangpartners är viktiga för oss - vi tror därför att du har en fallenhet för att skapa goda relationer vid första mötetSjälvgående - Hos oss arbetar vi sällan med pekpinnar, vi gillar frihet under ansvar och vill att du självständigt kan ta för dig nya uppgifter!Orädd - Denna roll är ny hos oss, (och ny för dig?) - vi hoppas därför att du motiveras av att bryta ny mark med oss!Teamorienterad - Vi arbetar tillsammans, i motgångar och framgångar. Hoppas att du vill vara med i gänget!2021-06-27Du har minst två års erfarenhet av försäljning, varav minst ett års av uppsökande försäljningDet är meriterande om du har arbetat som säljare inom besöksnäringDu har erfarenheter från restaurangbranschen och är bekväm i ett restaurangkökDu innehar B-körkort och vill arbeta över hela SverigeDu kan prata och skriva svenska och engelska flytandeDet är meriterande med erfarenhet av SalesforceVi ser gärna att du kan börja till hösten.Kolla gärna in vår instagram foodorapeople.se ( https://instagram.com/foodorapeople.se?igshid=12as2gaeoh57g) och utforska vad våra foodorians håller på med just nu. Vem vet, de kanske är dina framtida kollegor?VILKA VI ÄRVi på foodora är ett gäng matälskare som drivs av att skapa framtidens leveranstjänst, där ödmjukhet, innovation och teamwork står oss allra närmast om <3. Vi bryter just nu ny mark för vad en leveranstjänst faktiskt är och uppfattas, därför är högt tempo och flexibilitet vardagsmat för oss - varje dag är (på riktigt) inte den andra lik!Vi på foodora är människor från olika bakgrunder, med olika erfarenheter i bagaget och med vitt skilda synsätt och idéer. Det här ser vi som självklarheter, då vi helt och fullt tror att mångfald bygger grunden till vår kultur och framgång. Vi är stolta att kunna vara en arbetsgivare för människor från alla världens hörn och samtidigt utmärka oss som en av de snabbast växande bolagen inom LMD*!För oss är det också viktigt att snabb tillväxt och framgång inte sker på bekostnad av vårt hållbarhetsarbete. Sedan januari 2020 är vi koldioxidneutrala, inte bara i Sverige utan i hela vår europeiska verksamhet, och våra mål inför framtiden är högt satta för att bli ledande för hållbarhet inom branschen. Allt från att ta fram fler elfordon i våra leveranser till att lyfta fler miljömässiga alternativ på vår vår plattform - vi är vill stå för en grön framtid! Vill du vara med? :)LMD står för Last Mile Delivery. Den här, och många andra nördiga förkortningar, får du lära dig när du börjat hos oss.FÖRMÅNERFriskvårdsbidragPersonalrabatt på foodora (wohoo!)Tjänstepension, inkl. premiebefrielseförsäkring, samt olycksfall- och livförsäkringBenifyGrymma AW's och fester (vi alla längtar tills det är möjligt igen)!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-14Foodora AB5832070