Sales & Project Manager - Zinkteknik AB
2025-09-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Zinkteknik levererar högteknologiska zinkgjutna detaljer och produkter i stora serier världen över, inom automotive, elektronik och industri. Vi är en global aktör med produktion i Bredaryd, Sverige - Mostar, Bosnien Hercegovina och en pågående satsning i Monterrey, Mexiko. Med över 40 års erfarenhet tar vi fram och producerar kvalitativa detaljer i zink. Med stor erfarenhet och kunskap i branschen vet vi vad som krävs och är vana vid stora serier med högt ställda krav. Om vi ska vara ärliga är det faktiskt där vi är som bäst. Zinkteknik är ett familjeägt drivet företag som arbetar för att skapa hållbara och långsiktiga relationer och lösningar. Tillsammans omsätter bolagen 770 MSEK och vi är ca 200 personer. www.zinkteknik.se
Hos oss händer det alltid något nytt. Som global helhetsleverantör driver vi innovativa projekt tillsammans med några av världens mest spännande industriföretag - och vi är långt ifrån färdiga. Vi välkomnar dig som vill bidra med din kunskap, energi och driv.
Här får du inte bara chansen att agera i en internationell miljö, utan också möjligheten att påverka och forma vår framtid. I över 40 år har vi byggt långsiktiga partnerskap med stora aktörer inom automotive, elektronik och annan högteknologisk industri - och vi är som bäst när kraven är som högst!
I rollen som Sales & Project Manager blir du en viktig medspelare i vårt säljteam. Du samarbetar nära hela produktionskedjan och rapporterar direkt till CEO/Head of Group Sales. Rollen är bred och utvecklande där teknik möter affär och du ansvarar för att förstå kundernas behov på djupet, skapa långsiktiga relationer och driva hela processen från offert till serieproduktion. Våra sälj- och förhandlingsprocesser är omfattande vilket innebär att din uthållighet och struktur blir avgörande. Samtidigt har vi korta interna beslutsvägar och stort mandat vilket gör att du kan agera snabbt och effektivt när affärslägen uppstår. Du får dessutom möjlighet att vara med och vidareutveckla och forma våra interna processer för framtiden.
Huvudsakligt fokus i rollen;
• Utveckla och fördjupa relationer med befintliga nyckelkunder på internationell nivå.
• Leda projekt med struktur och driv - från första kontakt till levererad produkt.
• Säkerställa effektiv kommunikation både internt och externt gällande konstruktion, logistik och kvalitet.
• Kombinera teknisk förståelse med ett affärsorienterat och kundnära arbetssätt.
• Identifiera nya affärsmöjligheter och aktivt bidra till att etablera oss på nya marknader.
Vi kan erbjuda dig en spännande möjlighet inom internationell affärsutveckling med fokus på högteknologiska produkter ur både kvalitets- och hållbarhetssynpunkt. Koncernen har starkt fokus framåt och nyligen stod vi redo med tillbyggnad av ytterligare produktions- och kontorsyta i Bredaryd för ett ännu mer optimerat och flexibelt processflöde. Du kommer arbeta tillsammans med mycket kunniga och engagerade kollegor där du finner stöd vid behov - hela vägen.
DIN PROFIL
Vi söker dig som vill göra skillnad - och har drivet att både utveckla affärer och driva projekt framåt. Vi tror att du har erfarenhet av försäljning eller projektledning inom fordons-, teknik- eller tillverkningsindustrin. En teknisk bakgrund med förståelse för processer som pressgjutning, plast eller metall ser vi som meriterande. Vi ser även positivt på en utbildningsbakgrund inom t ex business alt engineering. Förmågan att strukturera och dokumentera ditt arbete blir en naturlig del av din vardag.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
• En strukturerad doer som får saker att hända.
• Kommunikativ och relationsskapande.
• Affärsdriven, proaktiv och ivrig att öppna nya dörrar.
• Internationellt orienterad och obehindrad i engelska.
Do you want to "Run with the leader"? Välkommen med din ansökan.
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar Zinkteknik med FindMood. Ansvarig rekryterare är Anna Andersson tel: 0708-94 11 01. Du ansöker på www.findmood.se
och vi räknar med att påbörja urvalsarbetet vecka 43. Intervjuer genomförs direkt med Zinkteknik. Varmt välkommen med frågor eller funderingar.
____________________________________________________________________________________________________
Lyhördhet för personaltrivsel är mycket viktig för oss och vi arbetar aktivt med olika personalfrämjande aktiviter för en stark teamkänsla och god hälsa. Hos oss finns moderna träningsutrymmen som gym, padelhall och sporthall att nyttja för alla medarbetare.
