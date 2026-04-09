Sales & Order Coordinator
2026-04-09
Hos Salinity är orderflödet kärnan i verksamheten. Vi söker dig som tar ansvar för det - från inkommande order till nöjd kund - och som dessutom gillar att göra affärer längs vägen.
Om rollen
Du hanterar ordrar via telefon, mejl och EDI, bokar transporter, bevakar leveranser och löser det som behöver lösas. Du har löpande kontakt med kunder, leverantörer och transportörer - och du tar hellre telefonen än skickar ett mejl.
Rollen har ett tydligt kommersiellt inslag. Du offererar och säljer mot C- och B-kunder inom överenskomna ramar, fångar upp möjligheter till merförsäljning och bygger relationer med både befintliga och nya kunder i Sverige och Norden.
Du arbetar självständigt, håller ordning på detaljer och bidrar aktivt till att processer och rutiner fungerar - inklusive masterdata, KPI-uppföljning och fakturagranskning.
Vi söker dig som:
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Gillar kundkontakt och har lätt för att bygga relationer
Kan räkna, läsa siffror och förstår vad en affär innebär
Har erfarenhet från ordermiljö, supply chain eller B2B-försäljning
Är van vid affärssystem - SAP är meriterande - samt Excel och Outlook
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Hur vi jobbar
Vi är ett tight team där alla känner varandra och där det du gör märks. Vi hjälps åt, tar gemensamt ansvar och förväntar oss att du gör detsamma. Affärsmässighet är en självklarhet - vi gillar när saker går ihop kommersiellt - men vi är också måna om att bygga relationer som håller över tid, med kunder såväl som kollegor.
Om Salinity
Vi är ett familjeägt bolag med anor sedan 1830 och levererar salt till kunder inom vägunderhåll, vattenrening, livsmedel och lantbruk - i Sverige och på flera europeiska marknader. Fjärde generationen driver bolaget vidare med samma grundvärderingar: leveranssäkerhet, kvalitet och långsiktiga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7502827-1938088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hr On Demand Sweden AB
