Sales Manager Stockholm
2026-04-12
Sales Manager - Ta nästa steg i din karriär hos ett snabbt växande bolag inom digital annonsering!
Om företaget Vår kund är en dynamisk och snabbväxande koncern som har utvecklats från ett renodlat säljbolag till att erbjuda egna innovativa produkter och tjänster inom digital annonsering. De arbetar med digitala skärmar som riktar sig till specifika målgrupper på strategiska platser:
Studentnätverk: Skärmar på universitet över hela Sverige för företag som vill nå studenter.
Butiksmiljöer: Skärmar i kända butikskedjor för att nå kunder direkt vid köptillfället.
Gym och golfbanor: Skärmar som lockar aktiva målgrupper i exklusiva miljöer.
Företaget, som har cirka 70 medarbetare, är certifierat som en Great Place to Work. Här värdesätts starkt ledarskap, en inkluderande gemenskap och stora möjligheter att växa internt. Nu söker de drivna Account Managers till sina kontor i Västerås och Eskilstuna.
Om rollen Som Sales Manager har du ett helhetsansvar för säljprocessen - från prospektering av nya kunder till att bygga långsiktiga relationer. Du kommer att sälja annonsplatser på företagets digitala skärmar genom telefon, e-post och digitala möten. Denna roll är idealisk för dig som är i början av din säljkarriär och vill utvecklas snabbt i en dynamisk miljö.
Vad erbjuds?
Attraktiv provisionsmodell: 10-19% på försäljningen, med toppsäljare som tjänar mellan 60 000-80 000 kr/månad och uppåt.
Karriärmöjligheter: Alla nuvarande dotterbolags-VD:ar började som säljare.
Inspirerande arbetsmiljö: En stark gemenskap med teamaktiviteter, säljtävlingar och chans att vinna utlandsresor.
Hälsofrämjande förmåner: En timmes gruppträning per vecka, tjänstepension, och sociala aktiviteter som julfest, middagar och spa.
Arbetstider: Mån-tors 08:00-17:00, fre 07:30-16:30.
Vem söker vi?
Du har erfarenhet av kundkontakt, gärna via telefonförsäljning.
Du är driven, social och uthållig, med hög stresstolerans.
Du gillar att bygga relationer och trivs med att skapa något från grunden.
Din motivation och personlighet är viktigare än formell erfarenhet.
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Ansök idag! Vill du bli en del av ett framgångsrikt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Skicka in din ansökan redan idag och ta steget mot en karriär som verkligen gör skillnad. Så ansöker du
