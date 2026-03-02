Sales Manager Coatings till Algol Chemicals
2026-03-02
Är du ett drivet försäljningsproffs med teknisk förståelse för kemiska produkter? Vill du arbeta med innovativa lösningar inom coatings och ytbehandling? Då kan detta vara rollen för dig! Hos oss kommer du att arbeta i en internationell organisation med stark marknadsposition. Ditt uppdrag är att utveckla och expandera befintliga kunder samt att identifiera och ta in nya affärer inom ditt segment Coatings. Du bygger starka relationer mellan kunderna och Algol Chemicals, identifierar ytterligare behov och levererar förstklassig service.
Är du intresserad?
Vad gör Algol Chemicals?
Algol Chemicals är en producent och distributör som tillhandahåller ett brett sortiment industri- och specialkemikalier samt polymerer för industrins produktionsprocesser. Årligen ansvarar vi för cirka 40 000 produktleveranser och erbjuder tjänster för mer än 3 000 industriföretag i Finland, Skandinavien, Baltikum, Ukraina och Indien.
Algol Chemicals hör till den finländska Algolkoncernen. I Skandinavien finns både produktion och försäljningskontor och som Sales Manager tillhör du den skandinaviska säljorganisationen som utgår från vårt kontor i centrala Malmö.
Vi erbjuder
En självständig och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka.
Möjligheten att kombinera affärsutveckling med teknisk rådgivning.
Att bli en del av en internationell koncern med stark tillväxt och långsiktiga ambitioner.
Ett engagerat team med hög kompetens och starkt fokus på hållbarhet.
Ditt uppdrag som Sales Manager Coatings
Som Sales Manager Coatings ansvarar du för att driva försäljningen av våra högkvalitativa specialkemikalier till kunder inom färg-, lack- och beläggningsindustrin. Du blir en nyckelperson i att utveckla långsiktiga kundrelationer, identifiera nya affärsmöjligheter och samarbeta med kunder för att leverera lösningar som gör skillnad.
Du arbetar självständigt och sätter din handlingsplan med mål och delmål. Arbetet kan, med fördel, utföras från vårt kontor i Malmö eller från ditt hemmakontor. Du kommer även att tillbringa tid med kunder vilket innebär en del resor, men planeringen av den gör du själv.
Rollen innebär:
Utveckla och genomföra försäljningsstrategier för coatingsprodukter.
Bygga och vårda relationer med befintliga och nya kunder.
Ge teknisk rådgivning om produkter och applikationer.
Identifiera marknadstrender och nya affärsmöjligheter.
Att utveckal kontakter med leverantörer internationellt.
Ansvara för budget, försäljningsmål och rapportering till ledningen.
Resor inom Skandinavien (och i vissa fall internationellt) är en naturlig del av tjänsten.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från att ha arbetat i minst ett par olika säljroller och med B2B-försäljning. För att lyckas i rollen förväntar vi oss att du är målinriktad, initiativrik och har förmågan att skapa förtroende på alla nivåer. Som person är du lösningsorienterad och en relationsbyggare samt trivs i en självständig roll med stort eget ansvar.
Detta krävs för rollen:
Kemiteknisk utbildning, motsvarande minst BSc, alternativt dokumenterad flerårig erfarenhet från Färg- och lackbranschen.
Erfarenhet inom specialkemikalier, coatings eller närliggande industri.
Erfarenhet av B2B-försäljning.
Förmåga att kommunicera komplexa tekniska lösningar på ett enkelt sätt.
Stark affärsmässighet och erfarenhet av att driva projekt från start till mål.
Ett nätverk inom coatings- och färgindustrin är meriterande.
Vad mer? Eftersom kommunikation är avgörande för rollen krävs att du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, samt att du har körkort.
Välkommen med din ansökan!
Du är varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret.
I den här rekryteringen gör vi ett löpande urval.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg - lisa.alsterberg@roirekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställning hos: Algol Chemicals
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö alternativt annan ort och med utgångsplats hemmakontor Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
211 33 MALMÖ Arbetsplats
Algol Chemicals Kontakt
Lisa Alsterberg lisa.alsterberg@roirekrytering.se 0733941505 Jobbnummer
9771778