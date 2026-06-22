Sales Manager
Nil Medical AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-06-22
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Om Nil Medical
Vi utvecklar och säljer innovativa lösningar som möjliggör rörelsefrihet under medicinsk behandling. Vanlig infusionsutrustning, såsom droppställningar och ryggsäckar, begränsar patienters rörlighet och möjlighet till en aktiv och självständig vardag under behandling.
Vår produkt, Nil Medical Vestpack, är en CE-märkt medicinteknisk produkt som möjliggör rörelsefrihet under behandling på ett tryggt och säkert sätt, både för barn och vuxna. Rörelsefrihet och ett mer aktivt liv kan bland annat ge högre livskvalitet, bättre rehabilitering och mer energi att klara en tuff behandling. Nil Medical Vestpack används på ett tiotal sjukhus i Norden och utvärderas dessutom av många sjukhus runtom i Europa.
Vi är delägt av Barncancerfonden Impact Invest, antaget till Umeå Biotech Incubators växaprogram och har vårt kontor på Umeå Science Park på Tvistevägen 48.
Om rollen
Nil Medical söker en engagerad Sales Manager med erfarenhet inom internationell försäljning av medicintekniska produkter till sjukvården. Som Sales Manager kommer du ha en nyckelroll i att etablera och expandera Vestpack, framför allt internationellt. Vi är ett litet bolag med stora ambitioner och ser denna roll som central för den fortsatta utvecklingen av Nil Medical. Som Sales Manager är ditt huvudfokus försäljning och marknadsföring men du kommer också att få vara en del i att bygga upp företaget och att bidra där det behövs. Tillsammans vill vi skapa ett företag som verkligen gör skillnad.
Dina ansvarsområden
Driva försäljning till vårdgivare och kliniker, både internationellt och nationellt.
Kontakta och besöka vårdpersonal och beslutsfattare för att initiera och skapa långsiktiga kundrelationer.
Representera Nil Medical på mässor, konferenser och events.
Utveckla strategier för marknadsintroduktion och kommersialisering i nya länder.
Genom marknadsföring sprida värdet av Vestpack och kommande produkter till vårdgivare, beslutsfattare, allmänheten och övriga intressenter.
Bygga nätverk med andra aktörer inom infusionsbehandling och nutritionsstöd.
Bidra till intern affärsutveckling, processer och uppbyggnad av organisationen.
Vem är du?
Du är värderingsstyrd och drivs av att göra skillnad.
Du har flera års erfarenhet av internationell försäljning till sjukvården och förstår vårdgivares behov och processer.
Du är trygg i att skriva, prata och att hålla presentationer och möten på engelska.
Du uppskattar både nykundsförsäljning och att bygga långsiktiga relationer.
Du har god förståelse för marknadsföring, marknadsintroduktion, försäljning, och varumärkesbyggande.
Du lockas av att vara med på en tillväxtresa och trivs i en entreprenöriell miljö där du tar initiativ och driver arbetet framåt.
Du är prestigelös och hjälper till med det som behövs i ett litet bolag.
Meriterande erfarenheter
Affärsutveckling inom medtech, life science eller närliggande branscher.
Arbete i små bolag under tillväxt.
Arbete inom sjukvården.
Kunskap om regulatoriska krav (CE-märkning, QMS).
Universitetsutbildning inom life science eller marknadsföring.
Vad vi erbjuder
En möjlighet att göra skillnad genom att bidra till en bättre livskvalitet för barn och vuxna under behandling.
Direktkontakt med vårdgivare där du ser den direkta nyttan av ditt arbete.
En entreprenöriell miljö där vi bygger från grunden och där du får påverka både strategi och organisation.
Möjlighet att resa och arbeta internationellt.
Engagerade kollegor och en familjär arbetsmiljö.
Arbetsort
Umeå, med möjlighet till visst arbete på distans.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till malin.walfridsson@nilmedical.com
senast den 16 augusti. Vi går igenom ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: malin.walfridsson@nilmedical.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nil Medical AB
(org.nr 559274-6720)
Tvistevägen 48 C (visa karta
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907 36 UMEÅ Jobbnummer
9973887