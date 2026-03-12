Sales Manager - Varta Automotive, Norge
Starfinder AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
Redo för nästa steg i karriären?
Vill du företräda ett av världens mest välkända varumärken inom fordonsbatterier och samtidigt bli en del av ett internationellt och välrenommerat bolag som driver utvecklingen mot en mer hållbar framtid?
Här erbjuds du möjligheten att arbeta med starka varumärken i en stabil och långsiktig organisation med global närvaro. Ett företag med tydlig riktning, finansiell styrka och modet att fortsätta investera och utvecklas, även i en mer avvaktande marknad. En roll för dig som värdesätter kvalitet, kontinuitet och förtroende.
Känner du igen dig i detta - då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
VARTA Automotive fortsätter att växa och stärker nu sin position på den norska marknaden. Vi söker en driven och affärsorienterad Sales Manager som vill ta ett tydligt ägarskap för vår fortsatta framgång i Norge.
Du kommer att vara anställd i det svenska bolaget och utgå från ett hemmakontor. För att rollen ska fungera i praktiken behöver du vara bosatt i Sverige, nära den norska gränsen. Rollen är på distans mot den norska marknaden, men lokal närvaro är avgörande och tjänsten innebär därför frekventa resor i Norge (cirka tre dagar per vecka). Du rapporterar till Country Manager Sales, baserad i Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som Sales Manager Norge får du en nyckelroll med stort ansvar och stor möjlighet att påverka. Du driver försäljningen på den norska marknaden genom ökad lokal närvaro, kundnära arbete och väl anpassade kommersiella strategier. Rollen kombinerar strategiskt tänkande med operativt säljarbete, där du är nära både affären och kunden.
Ditt fokus ligger på att:
Utveckla och driva försäljningen på den norska marknaden
Bygga långsiktiga relationer med grossister, återförsäljare och verkstäder
Genomföra tekniska produktutbildningar för mekaniker och återförsäljare
Utveckla och implementera regionala och lokala marknadsstrategier i samarbete med marknadschef
Hantera förfrågningar, offertframtagning och avtalsförhandlingar
Säkerställa prispolicy och ge återkoppling om marknadspriser
Delta i mässor och kundevent
Följa upp budget, täckningsbidrag och försäljningsutveckling
Uppföljning av order och leveranser
Samverka med Produkt- och Marknadsavdelning samt andra interna funktioner för att nå gemensamma mål
Din Profil
Vi söker dig som är självgående och tar ett tydligt ägarskap för ditt arbete, med ett naturligt fokus på resultat och affärsnytta. Du trivs i en relationsskapande roll där samarbete är en självklar del av vardagen och där du med trygghet representerar verksamheten i möten, presentationer och utbildningssammanhang. Du känner dig bekväm i komplexa affärssituationer där analys, kommunikation och omdöme är avgörande. Med ett genuint engagemang, nyfikenhet och en affärsdriven inställning motiveras du av att utveckla både kundrelationer och affären över tid.
För att matcha rollen tror vi också att du har:
Minst 3 års försäljningserfarenhet inom Automotive Aftermarket
Möjlighet att resa inom främst Skandinavien men ibland också övriga Europa (ca 3 dagar per vecka)
Svenska eller norska på modersmålsnivå
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i IT-system och Office-program
B-körkortSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Starfinder. Har du frågor om rollen eller processen är du välkommen att kontakta Susanna Haglund på 076-221 67 07 eller Marcus Sölvin på 070-074 59 18. Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför redan idag. Ansökningar tas endast emot via annonsen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varta Automotive Kontakt
Susanna Haglund susanna.haglund@starfinder.se Jobbnummer
9793230