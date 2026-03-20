Sales Manager - Animal Nutrition
Placering:
Tjänsten är helst placerad på vårt kontor i Karlshamn eller på vårt huvudkontor i Malmö. För rätt kandidat inom Norden är vi dock öppna för distansarbete, med förväntan om regelbundna resor till Karlshamn där vårt Animal Nutrition-team är baserat.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Vi söker en ny Sales Manager till vårt Animal Nutrition-team. Inom området djurnutrition levererar AAK lösningar baserade på oljor, fetter och proteiner. Fokus ligger på idisslare, men vi har även produkter för gris och fjäderfä. Majoriteten av våra kunder finns i Norden, men ansvaret är paneuropeiskt och inkluderar kunder i Central- och Östeuropa.
Huvuduppdraget för vår nya Sales Manager är att hantera kundkonton inom foderindustrin, säkerställa fortsatt affärsutveckling samt driva nya affärer med både befintliga och nya kunder. Rollen kräver frekventa resor, främst kundbesök, men även deltagande i mässor, seminarier och andra branschevenemang.
Sales Manager Animal Nutrition arbetar nära våra Customer Innovation Managers och Product Managers för att optimera lönsamhet och säkerställa att vår produktportfölj möter kundernas behov och förväntningar. Ett nära samarbete med produktion och kvalitetssäkring är avgörande för att säkerställa att nya produkter kan produceras på ett säkert och effektivt sätt.
Ansvarsområden
• Utveckla och genomföra säljstrategier för att uppnå volym-, marginal- och tillväxtmål inom AAK:s Animal Nutrition-verksamhet.
• Identifiera och driva nya affärsmöjligheter på både befintliga och nya marknader i Europa.
• Genomföra regelbundna kundbesök för att bygga starka och långsiktiga kundrelationer samt säkerställa hög kundnöjdhet.
• Förhandla avtal, prissättning och leveransvillkor i enlighet med företagets riktlinjer och lönsamhetsmål.
• Följa marknadstrender, konkurrentaktiviteter och branschutveckling för att stötta strategiska beslut.
• Lämna korrekta försäljningsprognoser, budgetar och rapporter till ledningen.
• Arbeta nära produktion, supply chain och QA för att säkerställa effektiv och punktlig leverans av produkter.
• Representera AAK på mässor, konferenser och kundevent för att stärka vårt varumärke och våra produkter.
• Stödja utvecklingen av marknadsmaterial och kampanjer riktade mot djurnutritionsmarknaden.
Om dig
• Minst 3 års erfarenhet i en kommersiell roll, med dokumenterad framgång i att nå försäljnings- och tillväxtmål.
• Erfarenhet från foderindustrin är meriterande, men kandidater från andra relevanta branscher är också välkomna att söka.
• Akademisk examen inom husdjursvetenskap eller närliggande område är en fördel men inte ett krav. Kännedom om idisslarnutrition samt oljor och fetter är ett plus, men AAK erbjuder utbildning inom dessa områden.
• God affärsförståelse och stark förmåga att hantera olika intressenter och sammanföra olika perspektiv mot gemensamma mål.
• Skicklig på att bygga och vårda långsiktiga relationer med kunder och interna, tvärfunktionella team.
• Utmärkta kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, samt trygg i att arbeta i en internationell och interkulturell miljö.
• Självdriven, strukturerad och anpassningsbar, med en balans mellan självständigt driv och samarbetsförmåga.
• Flytande i engelska och ett skandinaviskt språk (svenska, danska eller norska) är ett krav.
• Genuint intresse för eller stark koppling till jordbrukssektorn.
Kontakt och ansökan
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Valerija Usova, Sr Talent Acquisition: valerija.usova@aak.com
.
Om AAK
Allt AAK gör handlar om Making Better HappenTM. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som fungerar som värdehöjande ingredienser i många av de produkter människor älskar. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara.
Kärnan i AAK:s erbjudande är Customer Co-Development, där vår strävan att förstå vad "bättre" betyder för varje enskild kund kombineras med flexibiliteten i våra produktionsanläggningar och vår djupa kunskap om många produkter och industrier, inklusive choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och personal care.
Våra 4 000 medarbetare möjliggör nära samarbete med kunder genom 25 regionala säljkontor, 15 dedikerade Customer Innovation Centers och mer än 20 produktionsanläggningar. AAK är noterat på Nasdaq Stockholm och har sitt huvudkontor i Malmö. AAK har i mer än 150 år arbetat för att Make Better HappenTM.
AAK förbjuder diskriminering baserat på ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, ålder, nationellt ursprung, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, religion, veteranstatus eller någon annan kategori som skyddas enligt lag i samband med anställning eller rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AAK Sweden AB
