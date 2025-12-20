Sales Executive till Turnpikes
2025-12-20
Turnpikes är en snabbväxande global IT-konsult och mjukvaruleverantör som hjälper världsledande företag att optimera sin ekonomi- och informationshantering. Som Sales Executive hos Turnpikes erbjuds du en unik kultur med tillit och självständighet och får möjligheten att arbeta med långsiktiga kundsamarbeten med relationen i fokus!
OM TJÄNSTEN
Som Sales Executive hos Turnpikes driver du tillväxt i Sverige och Finland genom att sälja komplexa mjukvarulösningar och professionella tjänster till stora företag och offentlig sektor. Du kommer att vara en nyckelspelare i att bygga långsiktiga kundrelationer, hantera befintliga kunder och bygga upp nya kunder samt identifiera affärsmöjligheter. Rollen är fokuserad på lösningsförsäljning och att förstå kundens unika utmaningar för att leverera mervärde.
I din vardag möter du beslutsfattare och presenterar skräddarsydda lösningar som löser deras specifika utmaningar tillsammans med Turnpikes expertkonsulter och marknadsteam. Du trivs med att sälja komplexa tjänster och produkter samt navigera dig hos stora kunder. Du ansvarar även för att vårda och utveckla din befintliga kundportfölj, där du med fingertoppskänsla identifierar möjligheter till merförsäljning och långsiktig tillväxt.
Du erbjuds
• En roll i en internationell miljö på ett globalt bolag med engagerade kollegor och ett gemensamt mål - att skapa värde för kunderna.
• En roll inom sälj med långa säljcyklar och fokus på kundrelationen. Du tar vid på befintliga kunder från start med fokus att växa och vårda samtidigt som du aktivt kommer arbeta med att identifiera nya kunder genom aktiviteter och samarbete med marknadsteamet.
• Du erbjuds ett konkurrenskraftigt lönepaket och kompensationsplan.
• Hos Turnpikes har de en engagerad, kund-driven och tekniskt nyfiken kultur med snabba beslutsvägar där du har en stor möjlighet att bidra och forma arbetet i bolaget och säljprocessen.
Som Sales Executive kliver du in i en dynamisk miljö där ditt huvudfokus är att driva tillväxt och skapa verkligt värde för deras kunder, främst på Enterprise-nivå. Du är ansiktet utåt för deras varumärke och ansvarar för hela säljcykeln - från att identifiera nya affärsmöjligheter genom proaktiv lead generation, nätverkande och strategiska relationsbyggande samarbeten, till att stänga affären. Därtill representerar du Turnpikes på events, konferenser och branschträffar, du är delaktig i workshops och andra kundaktivititeter.
• Identifiera nya affärsmöjligheter genom prospektering, kundaktiviteter och nätverkande.
• Koordinera och presentera skräddarsydda produkt- och lösningspresentationer med expertstöd.
• Förhandla och slutföra avtal med kunder.
• Hantera och utveckla en portfölj av befintliga kunder samt identifiera merförsäljningsmöjligheter.
• Samarbeta nära med interna team, inklusive marknad och lösningskonsulter, för en smidig kundresa.
• Följa upp din säljpipeline och prestation i CRM-system för att nå dina mål.
• Representera Turnpikes vid evenemang, konferenser och branschträffar.
VI SÖKER DIG SOM
Har en mycket god presentationsförmåga, särskilt mot ledande beslutsfattare och tekniska experter samt en utmärkt kommunikations- och förhandlingsförmåga. Vi söker dig som är duktig på att hantera och vårda ett flertal kunder samtidigt och säkerställa att deadlines nås. För att bli framgångsrik i rollen hos Turnpikes är det viktigt att du är en fena på att bygga starka, långsiktiga relationer med företagskunder.
• Har en god affärsförståelse med insikt i global företagsekonomi.
• Minst 2 års dokumenterad B2B säljerfarenhet .
• Erfarenhet av CRM-system och datadrivna säljprocesser.
• Flytande i svenska och engelska.
• Har möjlighet att resa vid behov.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i finska.
• Erfarenhet av SAP eller OpenText.
• Erfarenhet av projekt- och konsultförsäljning.
• Erfarenhet av försäljning till offentlig sektor.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Turnpikes is a fast-moving, global IT consultancy and software reseller.
In short: we help companies make their finance and information management work smarter. We work with big-name global companies, complex projects, and clients who expect the best. And we deliver, with a long and trustful reference list of current clients.
We are a consulting company, supporting our existing and new clients with projects and support for their current OpenText Solutions. We help them grow and expand their solutions to provide the highest value for their investment.
We're a growing team that values trust, independence, and people who take ownership. No micromanagement. Real impact, learning, and growth.
