Sales Executive till Elovade
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Botkyrka
Värdesätter du att arbeta med lösningsorienterad försäljning och är trygg med att etablera nya kundsamarbeten? Vill du vara en del av en internationell koncern som värnar om din utveckling? Tycker du dessutom IT och mjukvara är spännande? Då kan rollen som Sales Executive till Elovade vara rollen för dig!
Om Elovade
Elovade Sverige är en ledande mjukvarudistributör inom IT i Norden. Med mångårig kompetens tillhandahåller de marknadens smartaste och mest innovativa lösningar till IT-konsulter och interna IT-avdelningar i större organisationer. De är specialiserade inom IT-baserade affärs- och verksamhetslösningar med fokus på drift, övervakning, helpdesk, automatisering men i deras heltäckande portfölj ryms även lösningar för områdena Hosting, Fjärrstyrning, Anti-Virus och Backup. Elovade är en del av en internationell koncern med över 200 anställda och 25.000 kunder som kontinuerligt lägger till nya lösningar som ytterligare stärker säljarnas erbjudande till kunder.
Om tjänsten som Sales Executive
I rollen som Sales Executive hos Elovode blir du en viktig pusselbit i säljorganisationen med syfte att växa Elovades affär! I praktiken innebär det att du ansvarar för att driva försäljningskedjan från ax till limpa, från prospektering till avslutad affär. Du arbetar primärt med att identifiera nya kundsamarbeten samtidigt som du även utvecklar befintliga kundrelationer och skapar värde genom merförsäljning. I takt med att du blir varm i kläderna tar du också större ansvar kopplat till leverantörsdialoger samt vidgar din produktportfölj med mer komplexa tekniska lösningar.
Du utgår från Elovades kontor i Årsta där du ingår i ett säljteam om sex personer och rapporterar till Säljchefen. Vidare samarbetar du med det erfarna Tech teamet som får höga NPS-resultat för sin kompetens och kundbemötande samt övriga kollegor inom organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:* Aktivt driva försäljningen från ax till limpa, från prospektering till avslutad affär.* Identifiera nya kundsamarbeten samt utveckla befintliga kundrelationer med fokus på merförsäljning.* Samarbeta tätt med tech-teamet samt övriga kollegor inom organisationen.
Om dig
För att lyckas i rollen som Sales Executive har du några års arbetslivserfarenhet inom IT-branschen i kundnära roller, där du är van att bedriva dialog med IT-chefer och andra beslutsfattare. Har du tidigare arbetslivserfarenhet av försäljning inom IT-säkerhet och säljmetodiken MEDDICC anses det meriterande. Du har tekniskt intresse och stor nyfikenhet för Elovades tjänster och produkter. Har du även förståelse för eko-systemet inom IT-försäljning är detta ett plus. Vidare besitter du flytande språkkunskaper i svenska och engelska, där övriga språkkunskaper inom nordiska språk anses meriterande.
Som person ser vi att du besitter ett starkt affärsmannaskap och tydligt driv där du hämtar energi i mötet med människor. Du är lösningsorienterad och har stark kvalificeringsförmåga där du med kreativitet hittar effektiva lösningar för att driva affären framåt. Vidare är du naturligt kommunikativ och en relationsskapare internt såväl som externt med både kunder och leverantörer.
Viktigt för tjänsten är:* Några års arbetslivserfarenhet inom IT-branschen i kundnära roller, där du är van att bedriva dialog med IT-chefer och andra beslutsfattare.* Tekniskt intresse och nyfikenhet för Elovades tjänster och produkter.* Att du har starkt affärsmannaskap, är lösningsorienterad och driven.* Goda språkkunskaper i svenska och engelska, där övriga språkkunskaper inom nordiska språk anses meriterande.
Meriterande:* Tidigare arbetslivserfarenhet av försäljning inom IT-säkerhet.* Förståelse för eko-systemet inom IT-försäljning, från leverantör till slutkund.
• Tidigare arbetslivserfarenhet av säljmetodik MEDDICC.
Elovades erbjudande
Hos Elovade blir du del av en internationell koncern med över 200 anställda som värnar om din utveckling. Du erbjuds en variationsrik vardag i ett framåtlutat bolag med kompetenta kollegor som växer tillsammans. Utöver det erbjuder Elovade andra fina förmåner i form av flexibelt arbete, friskvårdsbidrag, tjänstepension och frihet under ansvar.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid.Placering: Stockholm, Årsta.Lön: Fast lön + provision
Finner du tjänsten som Sales Executive hos Elovade intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
Elovade Sverige AB
Sandra Roséus sandra.r@needo.se
