Sales Development Representative
2026-04-28
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning och arbeta i en roll där du gör verklig skillnad från dag ett?
Vi rekryterar nu en driven och nyfiken Sales Development Representative (SDR) till ett växande bolag. I rollen arbetar du nära säljteamet med att identifiera nya affärsmöjligheter, boka kvalificerade möten och bygga en stark pipeline. Du kommer snabbt att utveckla din affärsförståelse och lära dig att identifiera kunders behov redan från första kontakt.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att aktivt identifiera och prospektera organisationer i olika branscher samt ta första kontakt med beslutsfattare via telefon, LinkedIn, e-post och andra relevanta kanaler. Du sätter dig in i kundernas verksamhet, analyserar deras behov och bokar kvalificerade möten till säljteamet.
Arbetet innebär även att du dagligen hanterar flera system parallellt, arbetar strukturerat med uppföljning och driver din egen pipeline framåt.
Krav & meriterande
Du är i början av din karriär och vill bli riktigt bra på försäljning.
Eftergymnasial utbildning eller erfarenhet inom försäljning, service eller liknande.
Bakgrund inom idrott är meriterande.
Van att arbeta i digitala verktyg och har ett intresse för teknik och system.
Flytande svenska i tal och skrift.
Bekväm med telefon som arbetsverktyg.
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Nyfiken och driven med en stark utvecklingsvilja
Tävlingsinriktad och motiveras av tydliga mål
Coachningsbar och öppen för feedback
Självständig och ansvarstagande
Orädd i kontakt med nya människor
Utvecklingsmöjligheter
Du erbjuds en strukturerad introduktion i rollen och får en stabil grund inom försäljning, affärsförståelse och arbetssätt. Du arbetar nära erfarna kollegor och får kontinuerlig coaching i din utveckling.
Rollen ger dig goda möjligheter att ta ansvar, utvecklas i din takt och på sikt växa vidare inom försäljning. Du får värdefull erfarenhet av B2B-affärer och arbetar i en miljö där prestation, lärande och utveckling står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elevra AB
