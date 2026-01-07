Sales Development Rep (SDR) Native, SEO, Influencer Kampanjer
2026-01-07
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Sales Development Representative (SDR) - Media Sales Native, SEO, Influencer Kampanjer
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta med några av världens mest kända varumärken inom digital media och annonsering?
Vi söker nu en Sales Development Representative (SDR) till ett av Nordens ledande mediehus inom digital annonsering - ett bolag som kombinerar teknik, kreativitet och affärsmannaskap i en entreprenöriell miljö.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Företaget är Nordens största nätverk av publicister och digitala medier, och en av de mest etablerade aktörerna inom programmatisk annonsering, online video, native och high-impact format. Med över 600 premiumpublicister i Sverige, Danmark och Norge, samarbetar de med marknadsledande varumärken inom branscher som tech, FMCG, mode, underhållning och resor. Bolaget präglas av hög energi, korta beslutsvägar och en kultur där samarbete och tillväxt står i centrum.
Om rollen
Som Sales Development Representative är du en nyckelperson i säljteamet och ansvarar för att identifiera, kvalificera och driva nya affärsmöjligheter.
Du är den första kontakten mot mediebyråer och annonsörer och spelar en viktig roll i att bygga relationer, boka möten och skapa leads som leder till framgångsrika samarbeten.
Rollen passar dig som vill växa in i en senior säljroll på sikt och som motiveras av resultat, kontakt med människor och affärsutveckling.
Dina ansvarsområden
Prospektera och identifiera potentiella kunder, främst inom media- och byråvärlden.
Boka möten och kvalificera leads för Account Managers och säljteamet.
Följa upp kampanjer, aktiviteter och leads genom CRM-system.
Stödja säljteamet med research, offertunderlag och presentationer.
Representera företaget i dialog med kunder och samarbetspartners.
Arbeta tätt tillsammans med marknads- och säljorganisationen för att driva tillväxt.
Vi tror att du
Har 1-3 års erfarenhet av försäljning, gärna inom media, tech, marknadsföring eller SaaS.
Är kommunikativ, orädd och trivs med att ta kontakt med nya människor.
Är strukturerad och målinriktad, med förmåga att arbeta självständigt.
Har god förståelse för digital marknadsföring och ett intresse för mediebranschen.
Vill utvecklas mot en mer senior säljarroll på sikt.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett snabbt växande nordiskt bolag.
Möjlighet att arbeta med några av världens största och mest spännande varumärken.
Ett starkt team med energi, humor och högt tempo.
Centralt kontor i Stockholm (Birger Jarlsgatan).
Marknadsmässig lön, rörlig ersättning och fina förmåner.
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du bygga din karriär inom digital mediaförsäljning och växa i takt med ett bolag som leder utvecklingen i branschen?
