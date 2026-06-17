Sales Assistant 13% helg och kvällar
XXL Sport & Vildmark AB / Butikssäljarjobb / Huddinge Visa alla butikssäljarjobb i Huddinge
2026-06-17
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos XXL Sport & Vildmark AB i Huddinge
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en Sales Assistant som vill spela en viktig roll i att driva butikens resultat genom god service, bra energi och gott samarbete. Rollen innebär Helger och vardagskvällar.
I den här rollen blir du en del av den dagliga driften i butiken och arbetar över olika områden för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga upplevelse, samtidigt som du bidrar till försäljning och operativ kvalitet.
Vad du kommer att arbeta med
Försäljning och kundservice • Aktivt ta kontakt med kunder och bidra till försäljning på butiksgolvet • Ge god och professionell service och säkerställa att kunderna hittar rätt produkter • Bidra till att nå dagliga och veckovisa försäljningsmål genom proaktiv försäljning • Använda produktkunskap för att guida kunder och rekommendera relevanta produkter och merförsäljning • Bidra i kampanjer, säsongsaktiviteter och prioriterade försäljningsområden
Butiksdrift • Upprätthålla butikens standarder och säkerställa god varupresentation • Utföra dagliga rutiner så att butiken är ren, organiserad och redo för försäljning • Fylla på varor, kontrollera priser och genomföra kampanjer • Hjälpa till med varumottagning, uppackning och organisering i lager • Arbeta i kassan vid behov och följa gällande rutiner • Följa rutiner för arbetsmiljö och säkerställa en trygg och ordnad arbetsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930820-2057973". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare XXL Sport & Vildmark AB
(org.nr 556685-0623), https://xxlsverige.teamtailor.com
Länna Köpcentrum (visa karta
)
142 53 SKOGÅS Arbetsplats
XXL Sverige Jobbnummer
9968416