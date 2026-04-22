Sales Assistant - Deltid - XXL Umeå
Vi söker en Sales Assistant som vill spela en viktig roll i att driva butikens resultat genom god service, stark genomförandeförmåga och gott samarbete.
I den här rollen är du en viktig del av den dagliga driften i varuhuset. Du arbetar brett för att säkerställa en hög kundupplevelse, samtidigt som du bidrar till både försäljning och operativ kvalitet.
Ditt specialistområde är Sporten, där vi säljer produkter för boll- och racketsporter, ishockey, vattensporter, löpning samt träning och fitness.
Erfarenhet inom exempelvis fotboll, hockey, löpning eller golf är meriterande - gärna att du själv är aktiv utövare.
Du är en del av säljteamet i varuhuset och bidrar där behovet är som störst.
Vad du kommer att arbeta med
Försäljning och kundservice * Aktivt ta kontakt med kunder och bidra till försäljning på butiksgolvet * Ge god och professionell service och säkerställa att kunderna hittar rätt produkter * Bidra till att nå dagliga och veckovisa försäljningsmål genom proaktiv försäljning * Använda produktkunskap för att guida kunder och rekommendera relevanta produkter och merförsäljning * Bidra i kampanjer, säsongsaktiviteter och prioriterade försäljningsområden
Butiksdrift * Upprätthålla butikens standarder och säkerställa god varupresentation * Utföra dagliga rutiner så att butiken är ren, organiserad och redo för försäljning * Fylla på varor, kontrollera priser och genomföra kampanjer * Hjälpa till med varumottagning, uppackning och organisering i lager * Arbeta i kassan vid behov och följa gällande rutiner * Följa rutiner för arbetsmiljö och säkerställa en trygg och ordnad arbetsplats
Samarbete och kommunikation * Samarbeta med kollegor över olika avdelningar i butiken * Delta i möten, utbildningar och butiksaktiviteter * Dela kunskap och bidra till kollegors utveckling * Bidra till en positiv arbetsmiljö och laganda
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Serviceinriktad och tycker om att hjälpa kunder * Proaktiv, pålitlig och trivs i ett högt tempo * En lagspelare med positiv inställning * Intresserad av retail, sport eller en aktiv livsstil * Flexibel och villig att arbeta över olika områden i butiken
Varför jobba på XXL?
Hos XXL blir du en del av en arbetsplats som kombinerar en aktiv och varierad arbetsdag, stark lagkänsla och goda utvecklingsmöjligheter. Ingen dag är den andra lik och din insats gör skillnad.
Anställning & arbetstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50%. Arbetstiden är varierande och inkluderar varannan helg. Tillträde sker i mitten av maj eller enligt överenskommelse. Möjlighet till mer arbetstid finns, särskilt under sommaren.
Redo att söka?
Vi ser fram emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar som skickas via vårt elektroniska ansökningssystem. Istället för ett traditionellt personligt brev kommer du att få svara på några frågor som en del av ansökningsprocessen samt ladda upp ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Xxl Sport & Vildmark AB
(org.nr 556685-0623), https://xxlsverige.teamtailor.com
XXL Umeå (visa karta
)
906 20 UMEÅ Arbetsplats
XXL Sverige
