Skolpsykolog till Celsiusskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Psykologjobb / Uppsala Visa alla psykologjobb i Uppsala
2026-06-08
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du göra skillnad för unga och arbeta i en utvecklande skolmiljö? På Celsiusskolan möts engagerade kollegor och motiverade elever som kombinerar studier med idrott på elitnivå. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
Celsiusskolan är en kommunal gymnasieskola med cirka 1050 elever. Vi tillhandahåller utbildningar på de nationella programmen för samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och försäljning- och service. Hos oss kan eleverna kombinera idrottsliga satsningar på elitnivå med studier. Skolans utvecklingsarbete sker i arbets- och ämneslag och vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som samverkar med arbetslagen. Som medarbetare hos oss utvecklas du i samarbete med skickliga kollegor med ett stort engagemang.
Här kan du läsa mer om Celsiusskolan
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolpsykolog hos oss är du en del av skolans elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen. Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Tjänsten är organiserad så att du får möjlighet att arbeta på individ‐, grupp‐ och organisationsnivå och vara en aktiv del i skolans gemensamma utvecklingsarbete. Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar nära rektor, övrig elevhälsopersonal och skolans personal.
I rollen som skolpsykolog hos oss kommer du bland annat att:
bidra med psykologisk kompetens i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete
delta aktivt i elevhälsoteamets gemensamma analys och planering
handleda och stödja pedagoger och arbetslag i frågor som rör lärmiljö, bemötande och elevers psykiska hälsa
medverka i kartläggningar och insatser på grupp‐ och organisationsnivå
bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsoarbetet
vid behov arbeta med individärenden, bedömningar och konsultationer utifrån elevens och verksamhetens behov
samverka med vårdnadshavare samt vid behov med externa aktörer såsom hälso‐ och sjukvård och socialtjänst.
Tyngdpunkten i uppdraget ligger på det proaktiva och utvecklingsinriktade arbetet, snarare än enbart åtgärdande insatser.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du har vana av att arbeta som psykolog inom vården. Vidare är det också meriterande med erfarenhet av, och kunskap om, att arbeta med gymnasieungdomar i en skolkontext.
Som person har du god samarbetsförmåga och arbetar lyhört och konstruktivt tillsammans med andra. Kommunikation sker tydligt och engagerat i muntliga sammanhang, med förmåga att anpassa budskap efter mottagare och situation. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt som präglar arbetet, där bemötandet är lugnt, uppmärksamt och lösningsfokuserat. Vidare har du en välutvecklad språklig analytisk förmåga, vilket innebär att komplexa språkliga underlag kan förstås, bearbetas och omsättas i tydliga och kvalitativa texter. Ditt arbetssätt är strukturerat och ansvarsfullt, med god självständighet och omdöme. Du är även utvecklingsorienterad, flexibel och initiativtagande, med intresse för att förbättra arbetssätt, ta till dig nya metoder och bidra till verksamhetens utveckling.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Rikard Nolgren, rektor med enhetsansvar, 018-727 28 01.
Fackliga företrädare:
Sveriges psykologförbund, Marie-Louise, Airikka Pilichi, 018-727 86 11.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03174". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Rektor med enhetsansvar
Rikard Nolgren 018-727 28 01 Jobbnummer
9953736