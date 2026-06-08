Kock till Restaurang Space INN i Kiruna/Jukkasjärvi
Compass Group AB / Kockjobb / Kiruna Visa alla kockjobb i Kiruna
2026-06-08
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Tillsvidare, heltid 100% Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?Nu söker vi en passionerad kock som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och entusiasm skapar du smakfulla och vällagade rätter med fokus på hållbarhet.
I tjänsten ingår bland annat dagligt arbete med egenkontroll, att ha god kännedom om allergener och kunna redogöra för alla ingredienser, beställning och mottagning av varor samt svinnhantering. Du kommer även vara behjälplig i menyplanering och inventering.
Om Restaurang Space INN
Vi driver en måltidsverksamhet som serverar frukost, lunch och middag innanför grindarna på Esrange – Sveriges enda rymdbas.
Restaurangen är flexibel och anpassningsbar, med kapacitet att hantera många olika typer av uppdrag och önskemål. Vi har ett högt tempo, flera parallella processer i gång och en vana att snabbt ställa om efter behov.
Varför ska du söka tjänsten?
Hos oss får du laga mat på en unik plats – mitt i rymdverksamheten på Esrange – tillsammans med ett härligt och sammansvetsat gäng. Vi har högt i tak, nära till skratt och ett kreativt kök där idéer får ta plats. Ingen dag är den andra lik, och du får chansen att vara med och forma både menyer och upplevelsen för våra gäster.
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar och du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område.
Vem är du?
Du är över 18 år
Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
Du har erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare
Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska
Du har B-körkort
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
981 91 JUKKASJÄRVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Anna-Kajsa Påve anna-kajsa.pave@compass-group.se Jobbnummer
9953735