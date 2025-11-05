Sales and Service Staff med städansvar
2025-11-05
Sales and Service Staff med städansvar till Actic Friskvågen i Varberg. Vi söker fler medarbetare till vår anläggning Actic Friskvågen i Varberg.
Önskat startdatum: 8 december Sysselsättningsgrad: 50% Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning på 6 mån tillämpas.
Som Sales and Service Staff med städansvar är du en inspirationskälla för våra medlemmar, du ser framförallt till att anläggningen är hel och ren, samtidigt som du sprider glädje, energi och arbetar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse. För att trivas i rollen gillar du varierade arbetsuppgifter.
Du kommer att:
Ansvara för anläggningens rutiner för lokalvård.
Vara huvudansvarig för all städning som sker i huset.
Ansvara för att anläggningen och utrustningen är i bästa skick samt att det är rent och fräscht genom att städa samt genomföra underhåll.
Delvis stå i reception och hjälpa våra medlemmar med bland annat tränings- och medlemskapsfrågor
Delvis arbeta med försäljning, främst medlemsskapsförsäljning samt få våra medlemmar att nyttja hela vårt träningserbjudande. Arbetstider: Främst dagtid men även kvällar och helg förekommer.
För att lyckas i rollen
Du har fyllt 18 år
Du är mån om att presentera våra lokaler i bästa möjliga skick
Du har öga för renlighet och ordning, är strukturerad och noggrann
Du har ett intresse för träning och hälsa, samt trivs i det sociala mötet med människor
Våra Värderingar:
På Actic tror vi på en företagskultur som är rolig, energisk och bygger på ömsesidig respekt. Vi arbetar efter tydliga värderingar: Passion, Customer Focus, Performance och Teamwork. Som medlem av vårt team bidrar du till en arbetsplats vi alla kan vara stolta över. Ersättning
