Sales Advisor C4 (10 h/v)
Rituals Cosmetics Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristianstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kristianstad
2025-09-12
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rituals Cosmetics Sweden AB i Kristianstad
, Kävlinge
, Lund
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om rollen
Som Rituals nya butikssäljare brinner du för kundupplevelse och teamwork. Varje Rituals-kund är unik. Med dina färdigheter och kunskap guidar du varje kund till rätt produkter för att möta deras behov. Utöver detta ansvarar du för att:
Ha ett nära samarbete med dina kollegor för att nå dina och butikens mål.
Ta kontakt med kunderna och leverera en kundupplevelse som är Best in Class.
Hålla butiken ren och prydlig enligt företagets standard, så att produkterna alltid presenteras enligt Rituals riktlinjer för visuell merchandising.
Följa säkerhetsrutinerna i butiken.
I gengäld får du möjlighet att växa med oss utveckla dina kunskaper och färdigheter inom detaljhandeln genom våra globala utbildningsprogram där du lär dig mer om vårt produktsortiment och vår säljteknik.
Kravspecifikation
I butiken jobbar du tillsammans med passionerade och entusiastiska kollegor som verkligen jobbar med Heart & Soul. Precis som du brinner de för att skapa en magisk kundupplevelse. Du är one of a kind eftersom du har förmågan att få genuin kontakt med kunder och få dem att känna sig som hemma i våra butiker. Som Rituals butikssäljare är du även professionell och är en ambassadör för vårt varumärke. Du har även:
Relevant erfarenhet från en liknande tjänst inom detaljhandel, kundservice eller vård och omsorg.
Resultatdrivet tänk och är en lagspelare.
Förmåga att ta beslut och lösa problem.
Öga för detaljer, är organiserad och strukturerad.
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Du är 18 år eller äldre.
Ytterligare information
Är du intresserad?
Vi erbjuder en tjänst på 10 tim/vecka.
Startdatum: Omgående
Vi strävar efter att bli det snabbast växande företaget inom well-being och bryr oss om dig lika mycket som vi bryr oss om miljön. Bli en del av vår resa och sök tjänsten idag, vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till vårt rekryteringsteam recruitment.nordics@rituals.com
. Stort lycka till i rekryteringsprocessen!
I enlighet med GDPR accepterar Rituals endast ansökningar via vår karriärhemsida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rituals Cosmetics Sweden AB
(org.nr 556821-5130)
Fundationsvägen 17 (visa karta
)
291 50 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad Jobbnummer
9507263