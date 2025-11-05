Sales Administrator till Swatch Group
Omfattning: Heltid (38,5 arbetstimmar per vecka) Arbetstider: Kontorstider Ort: Kungsholmen, Stockholm Startdatum: December 2025 Anställningsform: Särskild visstidsanställning, tidsbestämt uppdrag på 12 månader
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Swatch Group är en internationell koncern som är verksam inom design, tillverkning och försäljning av färdiga klockor, smycken, komponenter och tidtagning. Företaget levererar nästan alla komponenter som krävs av sina 18 klockmärken. I Norden är de återförsäljare av följande märken: Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, Swatch och FlikFlak. Totalt i Norden är de runt 120 anställda, varav de i Sverige är ett härligt gäng på cirka 50 personer.
HUR SER EN VANLIG DAG UT?
I din roll som Sales Administrator kommer du att vara ansiktet och rösten utåt för företaget. Du kommer tillsammans med en ytterligare kollega arbeta med kundservice till Swatch Groups kunder (butiker) per mail och telefon i frågor gällande orderhantering, tillgång, leverans samt kollektioner för de olika märkena. Allt för att ge bästa möjliga service och support till kunderna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Orderhantering
Kundkontakt via mejl och telefon
Supportera kollegor i det nordiska teamet vid behov
VEM ÄR DU?
För att trivas i den här rollen ser vi att du är genuint intresserad av att ge riktigt bra kundupplevelser. Har du dessutom klockintresse kommer du verkligen att trivas! I rollen får du kontinuerligt lära dig om nya produkter för att förstå kundernas behov. Som person är du noggrann, serviceminded och snabblärd. Har du dessutom erfarenhet eller förståelse för supply chain-processer är det ett extra plus.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Har erfarenhet av SAP
Har arbetslivserfarenhet av att ha kundkontakt
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du som söker:
Talar ytterligare ett nordiskt språk utöver svenska
Har stort intresse för klockor eller har erfarenhet från branschen
Har kunskap av Salesforce
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
