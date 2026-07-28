Säkerhetstekniker till Securitas Direct i Luleå
Verisure Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Luleå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Luleå
2026-07-28
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Säkerhetsteknik i Norrbotten AB är en auktoriserad partner till Securitas Direct, en del av Verisure‐koncernen – Europas ledande aktör inom larm- och säkerhetslösningar. Vi levererar moderna säkerhetssystem till företag i regionen och skapar trygghet i absolut världsklass.
Nu söker vi en säkerhetstekniker som vill bidra till ett tryggare samhälle genom att installera, driftsätta och serva lösningar som skyddar företag och det som betyder mest för dem.
Vi erbjuderKonkurrenskraftig lön
Karriärmöjligheter inom Securitas Direct/Verisure
Tjänstebil
Flexibla arbetstider
Gedigen utbildning och onboarding
En självständig roll med frihet under ansvar
Om tjänstenSom säkerhetstekniker arbetar du med installation, service och driftsättning av larm- och kamerasystem. Du planerar och genomför kabelförläggning, funktionstester, felsökning och dokumentation.
Du möter företag inom många olika branscher – och tack vare din tekniska expertis uppstår ofta naturliga möjligheter till merförsäljning, när du identifierar ytterligare behov hos kunden.
Vi söker dig somÄr teknisk, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta självständigt men också i team
Är trygg i kundkontakt och professionell i ditt bemötande
Har lätt att lära ny teknik och vill utvecklas
Har erfarenhet av svagström, el, IT eller säkerhetssystem (meriterande men inget krav)
KravB‐körkort
Mycket god svenska i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
FöretagskulturVi skapar trygghet och säkerhet i samhället genom ett arbetssätt som bygger på vårt starka DNA: att tänka nytt, ta ansvar och alltid agera med omtanke. Varje dag bidrar vi till att skydda familjer och småföretag – ett uppdrag som gör verklig skillnad.
Våra värderingar:
Passionate – brinna för uppgiften
Committed – göra skillnad
Always innovating – bli bättre varje dag
Winning as a team – lyckas tillsammans
With trust & responsibility – ta ansvar och skapa förtroendePubliceringsdatum2026-07-28Om företaget
Securitas Direct är Sveriges ledande leverantör av professionellt övervakade säkerhetstjänster. Med modern teknik, engagerade team och dygnet runt‐beredskap skyddar vi familjer, hem och småföretag – och bidrar till ett tryggare samhälle. I dag finns vi i 18 länder och har över 6 miljoner kunder.
Ansök redan idag!Vi arbetar med löpande urval – skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R2024120565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176)
972 36 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Direct Sverige AB Kontakt
Rekryteringsspecialist
Annie Agouda Annie Agouda jobb@verisure.se Jobbnummer
10014296