Driftsamordnare Städ/Frukost
Hotel Hornsgatan AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-28
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Hotel Hornsgatan söker nu en Driftsamordnare Städ/Frukost
Vill du vara med och utveckla ett av Stockholms mest uppskattade mindre hotell?
Hotel Hornsgatan står inför en spännande utveckling där vi bygger upp vår egen housekeepingverksamhet. Vi söker därför en engagerad och strukturerad Driftsamordnare Städ/Frukost som vill kombinera operativt arbete med samordning och kvalitetssäkring.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som Driftsamordnare Städ/Frukost har du en central roll i hotellets dagliga drift. Du arbetar själv operativt tillsammans med teamet samtidigt som du ansvarar för planering, samordning och kvalitet inom housekeeping.
Du kommer även att vara delaktig i uppbyggnaden av vårt eget städteam.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av hotellrum och gemensamma utrymmen
Arbetsledning och samordning av städteamet
Schemaläggning och planering
Kvalitetskontroller av hotellrum
Introduktion av nyanställda
Beställning av städmaterial och förbrukningsartiklar
Inventering
Kontakt med leverantörer inom housekeeping
Hjälpa till och ansvara för hotellets frukostservering
Rekrytering och uppbyggnad av hotellets städteam tillsammans med ledningen
Övriga arbetsuppgifter som naturligt förekommer i hotellverksamhet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av hotellstädning eller housekeeping
Har erfarenhet av arbetsledning eller samordning (meriterande)
Är strukturerad och ansvarstagande
Har god organisationsförmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god servicekänsla
Har god fysik då arbetet är praktiskt
Har goda kunskaper i svenska
Engelska är meriterande
Har god datorvana
Erfarenhet av schemaläggning är meriterande
Vi erbjuder
En nyckelroll i hotellets fortsatta utveckling
Möjlighet att vara med och bygga upp vår egen housekeepingorganisation
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
Kollektivavtal genom Visita/HRF
Trevliga kollegor och korta beslutsvägar
Anställningsvillkor
Tjänst: Driftsamordnare Städ/Frukost
Anställningsform: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Deltid/Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Visita/HRF
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetet är schemalagt och omfattar dagtid, helger och röda dagar utifrån verksamhetens behov.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:hornsgatanjobb@gmail.com
Vi behandlar ansökningar löpande.
Observera
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller i hotellets reception.
Vi besvarar inte frågor via telefon. Eventuella frågor skickas via e-post till ovanstående adress.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemanningsföretag, rekryteringsföretag och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: hornsgatanjobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Hornsgatan AB
(org.nr 556827-1851)
Hornsgatan 66b (visa karta
)
118 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Hotel Hornsgatan AB Jobbnummer
10014293