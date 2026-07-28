Psykolog till Affektivmottagningen, USÖ
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2026-07-28
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Affektivmottagningen är en öppenvårdsmottagning med uppdrag att utreda och behandla patienter med bipolär sjukdom, schizoaffektivt syndrom samt svåra depressioner. Vi arbetar i tvärprofessionella team och på mottagningen finns specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, arbetsterapeut, skötare, medicinsk vårdadministratör samt enhetschef.
Hos oss på Affektivmottagningen har vi nära till specialistkunskap, forskning och utbildning. Vi strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med en god arbetsmiljö och flexibla arbetssätt. Vi ligger organisatoriskt under allmänpsykiatrin och har ett samarbete kring våra patienter med övriga enheter inom verksamheten, så som slutenvården, SPOT-team och psykiatrisk akutmottagning.
Är du psykolog med intresse för psykiatri och vill jobba patientnära utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram där vi bedriver modern psykiatri? Tycker du att det låter lockande att vara en del av en verksamhet med patientfokus, evidensbaserad behandling och tydliga behandlingsriktlinjer? Då tror vi att du skulle passa som vår nya medarbetare och arbetskamrat!Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på Affektivmottagningen erbjuds du möjligheter till ett varierat arbete med psykologiska bedömningar, utredningar och behandlingar, både individuellt och i grupp. De utredningar vi gör är ofta breda med komplexa differentialdiagnostiska överväganden. Utifrån att läkemedelsbehandling utgör grunden av behandling för de flesta av våra patienter ses psykologisk behandling som ett viktigt komplement och kan ha fokus på såväl patientens grundsjukdom som samsjuklighet. På vår mottagning har de flesta patienter kontakt över lång tid och många har omfattande vårdbehov. Det ställer krav på samarbete med andra professioner, men samtidigt också möjligheter att följa patienter över längre tidsperioder.
Som psykolog förväntas du också varje vecka delta på behandlingskonferens och psykologmöten för fördjupade ärendediskussioner och kollegial handledning samt handleda psykologstudenter på praktik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av psykiatri. Du behöver ha en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vidareutbildning till psykoterapeut är meriterande, likaså tidigare erfarenhet av arbete med breda psykiatriska utredningar.
Vi ser att du har en god empatisk förmåga, är ödmjuk, vill lära dig mer, kan samarbeta väl och är flexibel. Det är viktigt att du har en helhetssyn både i relation till patienter och övriga medarbetare. Om du är intresserad av att arbeta i ett team med hög kompetens och om du drivs av att arbeta i en förändringsbenägen organisation är du den vi söker! Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer att ske efter v 35.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Psykolog
Carl Rosén carl.rosen@regionorebrolan.se Jobbnummer
10014281