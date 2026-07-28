Lagermedarbetare till Rawnice och Klinggruppen i Tyresö
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2026-07-28
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Vill du ta nästa steg – eller kanske ditt första – in i arbetslivet?
Lagermedarbetare till Rawnice och Klinggruppen i Tyresö
Gillar du högt tempo, tydliga arbetsuppgifter och känslan av att få saker gjorda? Vill du arbeta i en växande koncern med välkända och spännande varumärken som Rawnice samt Klinggruppens varumärken Promera och Cordena?
Nu söker vi en driven och positiv lagermedarbetare till vårt familjära team. Här får du arbeta med flera olika produktområden – från färgstarka superfoods och dryckesprodukter till arbetsmiljö, första hjälpen, ergonomi, hygien och säkerhet.
Hos oss blir du en viktig del av teamet och arbetar framför allt med orderplock, packning och den dagliga driften på lagret. Du behöver inte kunna allt från början. Det viktigaste är att du har rätt inställning, gillar att arbeta praktiskt och är nyfiken på att lära dig.
Det här kommer du att göra
Plocka, packa och hantera kundorder
Arbeta med produkter från Rawnice, Promera och Cordena
Ta emot och organisera inkommande varor
Se till att lagret är strukturerat, snyggt och välfungerande
Hjälpa till med leveranser och enklare logistik
Arbeta i våra digitala order- och lagersystem
Stötta kollegor där det behövs
Delta i interna projekt och olika marknadsaktiviteter
Arbetet utgår huvudsakligen från vårt lager på Stöfallsvägen 16 i Tyresö.
Vem tror vi att du är?
Du gillar att vara aktiv under arbetsdagen och är inte rädd för att kavla upp ärmarna. Du tar ansvar för dina uppgifter, kommer i tid och bidrar med bra energi till gruppen.
Vi tror också att du:
Är noggrann, positiv och lösningsorienterad
Gillar att arbeta i ett högt tempo
Har lätt för att samarbeta med andra
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Har grundläggande datorvana
Är bekväm med appar och digitala system
Kan kommunicera på svenska
Erfarenhet från lager, butik, restaurang, idrottsförening eller liknande är meriterande – men absolut inget krav. Din inställning och vilja att utvecklas är viktigare än ett långt CV.
Hos oss får du
En ordentlig introduktion och stöd från dina kollegor
Ett varierande och praktiskt arbete
Möjlighet att lära dig lager, logistik och orderhantering från grunden
Arbeta med flera spännande varumärken och produktområden
Ett familjärt team med nära samarbete och korta beslutsvägar
Chansen att växa och få mer ansvar över tid
Erfarenhet från en snabbväxande och internationellt verksam koncern
En arbetsplats där idéer, initiativ och energi uppskattas
Vi söker rätt person och hoppas på start så snart som möjligt.
📩 Känner du igen dig – även om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet ännu?
Skicka några rader om dig själv och varför du tror att du skulle passa hos oss. Ett långt och perfekt CV är inte det viktigaste – vi vill framför allt lära känna personen bakom ansökan!
📧 Fredrik Kling – fredrik@rawnice.com
📞 0766-289997 🌐 www.rawnice.com
⭐ Tillsammans bygger vi framtidens färgstarka produkter och smartare arbetsplatser. Vi ser fram emot att ha dig med på resan! ⭐ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138341-2120034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klinggruppen AB
(org.nr 559000-2001), https://klinggruppen.teamtailor.com
Energivägen 2C (visa karta
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135 49 TYRESÖ Arbetsplats
Klinggruppen Jobbnummer
10014291