Vikariat - Försäljningsansvarig
Elify Energy Group AB / Chefsjobb / Kävlinge Visa alla chefsjobb i Kävlinge
2026-07-28
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Elify Energy Group är en av Nordens största privatägda elhandelskoncerner och levererar el till över 250 000 kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan starten 2015 har vi vuxit snabbt och består idag av över 100 engagerade medarbetare som tillsammans driver vår fortsatta utveckling framåt. Här blir du en del av en resa mot fortsatt tillväxt i Norden!Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som ansvarig kommer ditt främsta fokus att vara att leda och organisera arbetet så att arbetsuppgifterna utförs effektivt och att verksamhetens mål uppnås. Detta innebär att du kontinuerligt följer upp och analyserar resultat baserat på statistik för att optimera processer och säkerställa framgång. Du ska vara tillgänglig för medarbetarna under arbetstid och besvara frågor gällande exempelvis kund- och personalfrågor, för att ge dem rätt stöd och skapa en utvecklande arbetsmiljö.
Arbetsuppgifterna kommer att inkludera:
Skapa rapporter inför månadsmöte:
Personalstatistik, elmarknadshändelser och andra viktiga händelser.
Statistik:
Månads-, vecko- och daglig statistik och även hit rate per anställd.
Koordinering:
Koordinera varm- och kallförsäljning
Planering och förberedelse utav möten:
Tillexempel månadsmöten och feedbacksamtal.
Schemaläggning:
Hantera sjuk-, övrig- och semesterfrånvaro.
Löne-, medarbetar- och feedbacksamtal:
Genomföra samtal baserade på feedback och statistik, för att stötta medarbetarnas utveckling och säkerställa att målen är i linje med både individuella och verksamhetens mål.
Kontakt med ledningsgrupp:
Vid frågor relaterade till personal och kunder, samt koordinera personalbehov för att säkerställa att teamet är bemannat.
Kontakt med andra avdelningar:
Vid kund- och systemfrågor.
Intervjuer:
Vid behov av rekrytering genomförs andraintervjuer som en del av rekryteringsprocessen för avdelningen.
Vem är du?
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du är en innovativ och engagerad person som drivs av nya projekt och utmaningar.
Du är en ledare som kan motivera och engagera en grupp för att arbeta mot gemensamma mål.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom försäljning eller liknande område.
Tidigare erfarenhet av att leda team.Utbildningsbakgrund
Vi vill ge dig bästa möjliga start hos oss. Därför inleder vi anställningen med en veckas internutbildning inom elmarknaden. Du lär dig även mer om våra tjänster och hur vi arbetar. Utbildningen sker på plats med full betalning.Om tjänsten
Arbetstider: Måndag till fredag kl. 07:30-16:30.
Period: Omgående till och med 31 augusti 2027
Lön: Fast månadslönSå ansöker du
Under vår rekryteringsprocess så genomför vi en bakgrundkontroll på alla slutkandidater.
Vid frågor eller funderingar så når du rekryteringsavdelningen via ansokan@elify.se
.
Observera
Rekryteringsavdelningen håller stängt från och med den 31 juli till och med den 24 augusti. Samtliga ansökningar gås igenom efter den 24 augusti och vi återkommer till aktuella kandidater så snart som möjligt därefter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elify Energy Group AB
(org.nr 559234-9350), https://elifyenergygroup.teamtailor.com/ Jobbnummer
10014284