Säkerhetstekniker till Häktet Huddinge
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Huddinges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/huddinge/#verksamhetPubliceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetstekniker på Häktet Huddinge kommer du att vara en del av säkerhetsgruppen där ni tillsammans ansvarar för den dagliga driften och hanterar olika uppdrag. Arbetet präglas av ett varierande tempo där du kommer att samarbeta med andra enheter och professioner för att driva samt utveckla verksamhetens arbete framåt. Målet är att säkerställa så att infrastrukturen för säkerhetssystemen möter kriminalvårdens behov.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av bland annat:
Felavhjälpning, support, samordning, felsökning, installation, konfiguration, driftsättning och underhåll av komponenter i säkerhetssystem
Administrering, programmering, dokumentation
Bistå teknisk förvaltare med behov och inventering
Stötta IT-avdelningen i hantering av säkerhetsteknisk förutsättningsteknik på plats
Behörighetsadministration i passage/Active Directory, registervård
Bidra med teknisk expertis på lokal/regional nivå i projekt och serviceuppdrag
Ansvar för säkerhetstekniska svagströmskomponenter med tillhörande kablage
Tjänsten innebär mer praktiskt arbete än IT-baserat arbete. Kvalifikationer
För tjänsten som säkerhetstekniker söker vi en ansvarsfull och positiv person med god problemlösningsförmåga. Du behöver vara självgående, men också kunna arbeta bra med andra människor. Din goda samarbetsförmåga och serviceinriktade bemötande gör det lätt för dig att anpassa sig till olika situationer som uppstår. Periodvis är arbetet intensivt vilket kräver en god förmåga att prioritera och arbeta strukturerat. Rollen kräver även ett högt säkerhetstänkande.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som av Kriminalvården kan bedöma likvärdiga
Erfarenhet av service och underhåll på tekniska bevakningssystem eller motsvarande erfarenheter som Kriminalvården bedömer likvärdiga
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
Språkkunskaper i engelska på en nivå som gör att du kan förstå och följa instruktioner i arbetet
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning i något eller några av de angivna områden som beskrivs under arbetsuppgifter
Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom IT, lås-, CCTV- och överordnade larmsystem
Erfarenhet av dokumentation av teletekniska anläggningar
Erfarenhet av arbete med mekaniska samt elektromekaniska lås
Uttagen el-behörighet
Goda kunskaper i nätverksteknik, Windows-baserade system och virtualiseringÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Björnkullavägen 11 (visa karta
)
141 25 HUDDINGE Arbetsplats
Häktet Huddinge Kontakt
Johan Lindgren (ST) Johan.Lindgren@kriminalvarden.se
9873099