Säkerhetstekniker till anstalten Kumla

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhet
Som servicetekniker inom säkerhet kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem i en verksamhet med hög säkerhetsprofil. Ni ansvarar gemensamt för utveckling, drift, underhåll, service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av överordnade larmsystem med undersystem såsom samtalsanläggningar, överfallslarm, brandlarm, CCTV, intrångslarm, lås- och passagesystem. Du kommer även arbeta med nätverk, fysiska och virtuella servrar, lagring samt övervakning av nätverk i ovan nämnda system. Vi ser gärna att du vill framåt och är driven då vi lägger stort fokus på kompetensutveckling. Du kommer att få möjlighet att påverka din arbetssituation och utvecklingen av din roll.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för säkerhetsteknik och säkerhetsarbete. Du behöver vara initiativtagande, ta ansvar för dina uppgifter och självständigt driva dina processer framåt. Du ska även ha ett tydligt mål- och resultattänk i ditt arbete samt kunna göra välgrundade avvägningar och prioriteringar. Då arbetet är komplext krävs också en god problemlösande analysförmåga och ett praktiskt handlag. Eftersom du kommer att samarbeta med både interna och externa parter krävs också en god samarbetsförmåga. Du behöver på ett enkelt sätt kunna förklara och översätta den tekniska processen för övriga medarbetare då du kan komma att formulera rutiner och instruktion för teknisk utrustning vilket kräver en god förmåga att utrycka sig i skrift.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Fullständig gymnasiekompetens (läs mer via länk under rubriken Övrigt)
* Arbetslivserfarenhet som säkerhetstekniker, eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
* Erfarenhet och/eller utbildning inom brandskydd och brandlarm riktat mot anläggningsskötsel och larmhantering
* Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom larm, lås, el, tele och CCTV
* Erfarenhet och/eller utbildning inom felsökning och kopplingar i teletekniska anläggningar
* Du förstår och behärskar det engelska språket
