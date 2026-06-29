Säkerhetstekniker till anstalten Hall
Kriminalvården - Anstalten Hall / Fastighetsskötarjobb / Södertälje Visa alla fastighetsskötarjobb i Södertälje
2026-06-29
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Hall ligger strax utanför Södertälje. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. Anstalten har, utöver normalavdelningar, också specialavdelningar för intagna med särskilda behov och en av landets tre säkerhetsenheter. De intagna sysselsätts med till exempel utbildning, behandlingsprogram, arbetsdrift samt annan strukturerad verksamhet (ASV) som har ansvar för skapande verksamhet, hantverk, odling och hälsa.
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden, tillgång till sporthall, bibliotek och återhämtningsrum med massagestol. Till anstalten tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen parkerar du gratis på vår personalparkering.
På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
I anstaltens organisation ingår två säkerhetstekniker vars arbete omfattar drift, underhåll/service, felsökning och reparation av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av lås- och passagesystem, nätverk, tele, kamerasystem, överordnat system för larmkommunikation samt brandlarm. Tjänsten innebär nära samverkan med annan personal inom myndigheten men också med drifttekniker och entreprenörer från externa företag.Kvalifikationer
För tjänsten som säkerhetstekniker söker vi en ansvarsfull, säkerhetsmedveten och positiv person med god förmåga att lösa problem. Du arbetar bra med andra människor och har förmåga att vara självgående i ditt jobb. Din goda samarbetsförmåga och ditt serviceinriktade bemötande gör att du lätt anpassar dig till olika situationer som uppstår. Periodvis är arbetet intensivt, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning inom el, tele alternativt annan teknisk utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
Arbetslivserfarenhet inom el, tele, nätverk med tillhörande intyg.
Erfarenhet av drift eller support inom nätverksutrustning.
Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom lås-, CCTV- och överordnat larmsystem.
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är även meriterande med:
Teknisk vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av administration och övervakning av servermiljö.
Erfarenhet och/eller utbildning av kommunikationssystem och brandlarm.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Halldalen 1 B (visa karta
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152 57 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Kriminalvården - Anstalten Hall Kontakt
Niclas Ingesson (Ledarna) niclas.ingesson@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
9982330