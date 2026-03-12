Säkerhetstekniker
Yxhage Lås & Europa Larm AB / Elektronikjobb / Jönköping
2026-03-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Yxhage Lås & Europa Larm AB i Jönköping
Ledande säkerhetstekniker till Yxhage - Jönköping
Vill du ta nästa steg i din karriär som säkerhetstekniker och arbeta i en ledande roll där du får kombinera teknisk kompetens med ansvar i projekt? Vill du vara en del av ett växande företag där kvalitet, ansvar och långsiktiga relationer står i fokus?
Yxhage söker nu en Ledande säkerhetstekniker som vill vara med och stärka vår leverans inom moderna säkerhetslösningar.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som ledande säkerhetstekniker hos oss arbetar du operativt med installation, programmering, driftsättning och service av säkerhetssystem. Arbetet omfattar främst:
CCTV (kameraövervakning)
Passerkontroll
Inbrottslarm
Brandlarm
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i projekt där struktur, kvalitet och kundfokus är centrala delar.Bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och som är van att arbeta självständigt i tekniska installationer.
Du har:
Gymnasie- eller YH-utbildning, gärna inom el, teknik eller IT
Grundläggande kunskaper inom el/svagström
Erfarenhet av säkerhetssystem såsom brandlarm, passersystem, CCTV och/eller inbrottslarm
God vana att läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av självständigt driftsättningsarbete
Har arbetat i större installationsprojekt
Har erfarenhet av överordnade system
Har bakgrund som elektriker
Systemkunskaper (meriterande)
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av något eller flera av följande system:
RCO M5 Mega
Assa ARX
Pacom / Unison
SPC
Ksenia
Milestone
Wisenet
Bosch VMS
Kunskaper inom brandlarm är ett extra plus.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Social och kommunikativ
Ansvarstagande och strukturerad
Lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Serviceinriktad med kunden i fokus
En lagspelare som också trivs med att arbeta självständigt
Du är trygg och lugn som person, tekniskt intresserad och har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Om Yxhage
Hos Yxhage blir du en del av en stabil och expansiv organisation som värdesätter både medarbetare och kunder. Vi erbjuder:
En professionell och utvecklande arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
Tydliga karriärvägar i ett växande företag
Vi arbetar långsiktigt och strävar efter hög kvalitet i allt vi gör.Övrig information
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret.
Placering: Jönköping
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Patric Jansson på
0735-427274 eller patric.jansson@yxhage.se
Urvalsprocessen sker löpande så vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Din ansökan skickar du med fördel till patric.jansson@yxhage.se
Vi har redan valt våra leverantörer för denna process och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från externa rekryterings- eller bemanningsbolag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: patric.jansson@yxhage.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SÄKTEK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yxhage Lås & Europa Larm AB
(org.nr 556236-7127)
Batterigatan 17 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Patric Jansson patric.jansson@yxhage.se 0735427274 Jobbnummer
9794219