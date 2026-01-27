Säkerhetstekniker
2026-01-27
Är du tekniskt nyfiken och har erfarenhet av mekanisk och/eller elektronisk säkerhet? Trivs du i en varierad vardag där du får arbeta praktiskt och samarbeta med kompetenta och engagerade kollegor?
Då kan rollen som säkerhetstekniker på Byggbeslag Lås & Säkerhet i Karlstad vara helt rätt för dig. Vårt kontor i Karlstad växer och har många spännande uppdrag framför sig både inom projekt och service/eftermarknad.
Vi söker dig som är eller vill jobba som säkerhetstekniker. Det viktigaste för oss är du som person och din inställning och att du har viljan och intresset av att växa i din roll tillsammans med oss. Du är lösningsorienterad, har förmågan att se helheten och är intresserad av tekniskt arbete och felsökning.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter, tar ansvar för ditt arbete och känner dig lika trygg med att arbeta självständigt som i nära samarbete med kollegor.
Erfarenhet av installation av dörrstyrning, arbete som låssmed, passersystem, CCTV eller inbrottslarm är meriterande, men inget krav för tjänsten. Likaså att hantera ritningar och liknande dokumentation. Vi lär dig och ger dig verktyg för att lyckas.
Du arbetar i en expansiv verksamhet och har ca 300 kollegor runt om i landet, som tillsammans bidrar till ett positivt arbetsklimat.
I DIN TJÄNST INGÅR FRÄMST DESSA ARBETSUPPGIFTER:
Service och montage av mekanisk och elektronisk låsning
Montage, driftsättning och service av dörrautomatiker
Läsa och montera efter ritningar och låsscheman
Underhåll och service av vårt totala produktsortiment
FÖR TJÄNSTEN GÄLLER:
Du behärskar svenska, då du har kund- och leverantörskontakter
B-körkort
Resor i arbetet förekommer
Då våra kunduppdrag kan vara säkerhetsklassade krävs svenskt medborgarskap och godkänt utdrag från Polisens belastningsregister
VI ERBJUDER DIG:
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Möjlighet till vårdförsäkring
Möjlighet till förmånscykel
Personlig servicebil med möjlighet till drivmedelsförmån
Variationen bland projekt i Region mitt är stor och du arbetar tillsammans med engagerade och kunniga arbetskollegor med lång och bred erfarenhet.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Produktionsansvarig Daniel Ericsson på 010-163 64 25 eller daniel.ericsson@byggbeslag.se
.
