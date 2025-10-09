Säkerhetstekniker
2025-10-09
Är du en erfaren säkerhetstekniker som är intresserad av någonting nytt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Dalek Lås & Larm söker just nu en säkerhetstekniker till verksamheten i Trollhättan. Ansök här!
Som säkerhetstekniker hos Dalek Lås & Larm kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom främst lås och dörrautomatik, även passagesystem kan förekomma. Arbetsområdet är Trollhättan med närliggande områden.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3 års erfarenhet som säkerhetstekniker
Erfarenhet av dörrautomatik är meriterande
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en ansvarsfull och lösningsorienterad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete
Dalek Lås & Larm erbjuder dig:
God sammanhållning och varierande arbetsdagar
Kontinuerliga utbildningar och löpande aktiviteter
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Dalek Lås & Larm med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Dalek Lås & Larm:
Dalek Lås & Larm AB är en modern låssmed med bred kunskap om både nya och traditionella låssystem och material.
Vi behärskar de senaste produkterna på marknaden samtidigt som vi har lång erfarenhet av klassiska lösningar.
Vi hjälper dig med tjänster inom allt ifrån fönsterhandtag i en villa till en port i en industrilokal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
