Säkerhetstekniker - Service/Installation
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ZENITA SECURITY SÖKER TEKNIKER INOM FYSISK SÄKERHET
Vill du bidra till en tryggare och säkrare miljö? Är du teknikintresserad och gillar problemlösning? Vill du ha både en trygg anställning och ett jobb där du kan utvecklas?
Vi på Zenita befinner oss för närvarande i en mycket expansiv fas och behöver utöka vårt produktionsteam med en:
SÄKERHETSTEKNIKER - SERVICE/INSTALLATION
Vi förväntar oss att du har några års erfarenhet från den professionella säkerhetsteknikbranschen eller liknande och vill arbeta i en dynamisk arbetsmiljö med många spännande och utvecklande utmaningar, men också med många spännande projekt i en bransch i ständig utveckling. Du kommer att arbeta och utgå från vårt kontor i Stockholm.
Som tekniker inom fysisk säkerhetsteknik arbetar du både med våra befintliga kunder med allmän service och revisioner samt installation(kablage hantering/montering) med nya kunder/projekt.
Vi söker en teknikintresserad, serviceinriktad och proaktiv person med "struktur och noggrannhet i sitt DNA" som alltid har kundens bästa för ögonen. Du ser det som en självklarhet att nå dina mål och lösa alla kundbehov inom avtalad tid. Som person är du positiv, serviceinriktad och en lagspelare. Du har lätt för att prioritera och hantera utmanande situationer.
DU kan förvänta dig att:
Komma till en organisation med ett glatt, välkomnande och kompetent gäng där alla röster räknas och blir hörda.
Utföra service, felsökning och underhåll av olika larmsystem.
Installera inbrott/passage/cctv/utrymning/digitala lösningar och integrerade larmanläggningar.
Dokumentera utförda arbeten och säkerställa att installationer uppfyller gällande krav.
Vara behjälplig med teknisk rådgivning och arbetsunderlag för projekt på uppdrag av företagets ledning, säljare, projektledare eller annan delegerad person alternativt kund.
Utföra arbetsuppgifter på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk och standarder.
Säkerställa att information och dokument alltid hanteras enligt kunders krav, säkerhetsskyddsavtal och företagspolicys.
Vi förväntar oss att DU har:
Några års erfarenhet att arbeta med olika larmsystem inom inbrott/passage/cctv.
Har en viss erfarenhet av IT/Nätverks lösningar men ej ett krav.
Relevant utbildning inom säkerhetsteknik eller liknande område.
God kännedom om gällande regelverk och standarder inom säkerhetsbranschen.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med olika intressenter.
Körkort, vilket är ett krav då tjänsten kan innebära resor framför allt inom Sveriges gränser.
Ett rent straffregister då vi arbetar en hel del med känsliga och säkerhetsklassade anläggningar.
Behärskar svenska språket både i tal och skrift.
Om oss:
Zenita Security är en del av Prosero Group, en privatägd företagsgrupp och en av Nordens ledande leverantörer inom teknisk säkerhet.
Zenita Security samarbetar med ledande internationella tillverkare från hela världen inom CCTV, Brand, Inbrott, Passage, utrymningslarm talat meddelande, digitala lås, besökshantering, dörrautomatik, personlarm, IT/ nätverk, säkerhetslösningar inom transporter, varningssystem för drönare, radarlösningar för bevakning av stora industriområden och överordnade integrerade systemlösningar.
Zenita Securitys integration-aktiviteter täcker ett brett spektrum av verksamheter, från att designa, installera och driftsätta samt support/ service för bland annat energi och infrastruktur, offentlig sektor, utbildningssäten, kommersiella fastigheter, datahallar, vapenförvaring, flygplatser, köpcentrum till den kompletta infrastrukturen för stora entreprenadprojekt. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Zenita AB (org.nr 556090-6033), https://www.zenita.se/
För detta jobb krävs körkort.
