Säkerhetstekniker - Inbrottslarm/cctv
2025-10-24
Är du en erfaren säkerhetstekniker som är ute efter nya möjligheter? Vill du ha möjlighet att vara med och bygga upp en ny säkerhetsavdelning i takt med att företaget växer? Då kan det vara dig vi söker!
Rikstvåans Låsservice AB söker just nu en säkerhetstekniker till verksamheten i Uddevalla. Ansök här!
Som säkerhetstekniker hos Rikstvåans Låsservice AB kommer du bland annat att arbeta med projektering, installation, driftsättning och service. Du kommer främst arbeta med inbrottslarm och passagesystem och integrera dessa, men även kamerasystem.
För att lyckas i denna roll har du:
Minst 5 års erfarenhet som säkerhetstekniker eller liknande roll.
B-körkort.
Ostraffad.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en strukturerad och flexibel lagspelare. Utöver detta är du en naturligt nyfiken person som är ödmjuk och engagerad gentemot arbetskamrater, kunder och uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete
Rikstvåans Låsservice AB erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar.
Stor möjlighet att vara med och bygga upp en ny säkerhetsavdelning.
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal, friskvårdsbidrag och försäkring.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Rikstvåans Låsservice AB med rekryteringsföretaget Jobway. . Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
/ 070 290 51 16. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Rikstvåans Låsservice AB:
Rikstvåans Låsservice AB har varit en ledande låssmed i Uddevalla och mellersta Bohuslän i många år och hjälpt kunder med alla frågor inom lås och säkerhet. Företaget hjälper till med allt inom låsbranschen. Allt från låsbyte och montering av nya lås till passagesystem och dörrautomatik.
2018 förvärvades företaget av Prosero Security Group. Prosero Security Group är idag representerade i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Med Prosero-koncernen kan företaget samverka och ha resurser att även hjälpa rikstäckande kunder. Rikstvåans Låsservice är fortfarande det lilla företaget som arbetar lokalt och är väldigt måna om att ge sina kunder den bästa servicen. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
