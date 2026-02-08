Säkerhetstekniker - Helsingborg
2026-02-08
Är du en serviceinriktad säkerhetstekniker som är sugen på nästa utmaning? Just nu söker vi en driven säkerhetstekniker till vår kund i Helsingborg!Publiceringsdatum2026-02-08Om tjänsten
Som säkerhetstekniker får du ett utvecklande och ansvarsfullt arbete. Du arbetar självständigt med varierande arbetsuppgifter som exempelvis driftsättning, reparation och felsökning av säkerhetslösningar ute hos kund.
Andra förekommande arbetsuppgifter är:
Service, samt instruera kunder i användning av deras utrustning.
Se eventuella brister och förbättringsmöjligheter utifrån kundens behov.
Att dagligen bygga och utveckla kundrelationer, samt verka för merförsäljning.
Installation av inbrottslarm, passersystem, brandlarm och CCTV
Daglig kontakt med våra kunder
Du kommer att vara ansvarig för att utföra varje uppdrag enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och mycket kontakt med kunder.
Vem är du som söker?
Vi söker dig som har god erfarenhet av service och några års erfarenhet som säkerhetstekniker eller brandlarmstekniker. Du har troligtvis en utbildning inom el eller teknik. Vi ser att du är en engagerad, lyhörd och resultatinriktad person med en positiv och lösningsorienterad attityd, samt en god förmåga att bygga och vårda relationer. Vidare är det en självklarhet för dig att utföra varje uppdrag med krav på högsta kvalitet och säkerhet.
Tjänsten kräver B-körkort.
Anser du dig vara rätt person?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Var god ange referens: Säkerhetstekniker. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om företaget
Boost är ett tjänsteföretag inom installationsbranschen. Med över 15 års erfarenhet har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta din nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och självklart är vi kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
