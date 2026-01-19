Säkerhetsspecialist civil beredskap
Ellevio AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellevio AB i Stockholm
, Gävle
, Linköping
, Falun
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen
Som Säkerhetsspecialist civil beredskap arbetar du med att utveckla och driva Ellevios systematiska beredskapsarbete i en samhällskritisk verksamhet. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt genomförande och syftar till att stärka Ellevios förmåga att hantera fredstida störningar, kriser och höjd beredskap.
Du vidareutvecklar arbetet inom områden som risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering samt utbildning och övning av Ellevios krisorganisation. I uppdraget ingår även att stötta planering och genomförande av krigsplacering av personal samt att utveckla, implementera och följa upp styrande dokument såsom policys, riktlinjer och rutiner inom beredskapsområdet.
Rollen innebär många interna och externa kontaktytor. Du samarbetar nära verksamheten och centrala stödfunktioner samt samverkar med myndigheter och andra externa aktörer inom energi- och beredskapsområdet. Du tillhör Ellevios säkerhetsorganisation och ingår i ett team som präglas av ansvarstagande, samarbete och kontinuerlig utveckling. Du ingår även i Ellevios säkerhetsorganisations ledningsgrupp.
Vem är du?
Du trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och samverkan, och där ditt arbete gör konkret skillnad i verksamheten. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina leveranser och driver frågor framåt på ett metodiskt och lösningsorienterat sätt.
Du har lätt för att skapa förtroende och samarbeta med olika delar av organisationen samt med externa aktörer. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt och kan anpassa ditt budskap efter målgrupp och situation. Du är bekväm med att hantera flera parallella uppgifter och kan prioritera även när förutsättningarna förändras.
Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vi ser att du har:
• Högskoleutbildning inom säkerhet, risk- och krishantering eller motsvarande erfarenhet.
• Minst fem års relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av arbete med civil beredskap eller krisberedskap.
• Erfarenhet av att utveckla styrande dokument.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
• Erfarenhet av arbete med kontinuitetshantering.
• Erfarenhet av projektledning.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Om du vill ta reda på mer:
• Möt din blivande chef: Terje Steisjö
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 9 februari. Vi avser dock att tillsätta tjänsten så snart vi hittar en bra match.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Terje Steisjö på terje.steisjo@ellevio.se
Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta rekryteringsansvarig Gabriella Boumadi på gabriella.boumadi@ellevio.se
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9690755